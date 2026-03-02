খবর

৫০তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক সূচি প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
লিখিত পরীক্ষা দিচ্ছেন শিক্ষার্থীরাছবি: আনিস মাহমুদ

৫০তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। আজ সোমবার বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) ওয়েবসাইটে সময়সূচি প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগামী ২৭ এপ্রিল থেকে ৭ মে ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহের বিভিন্ন কেন্দ্রে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক তারিখ ও সময়

১. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য (১১১), সমাজকল্যাণ (৩৬১), পদার্থবিদ্যা (৫১১), যন্ত্রকৌশল (৯০১) ও পরিসংখ্যান (৯৮১)

তারিখ ও সময়: ২৭ এপ্রিল ২০২৬, সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত।

২. ইংরেজি (১২১), উদ্ভিদবিদ্যা (৫৮১), মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশবিজ্ঞান (৬২২), হিসাববিজ্ঞান (৭০১) ও স্থাপত্যকৌশল (৯৩১)

তারিখ ও সময়: ২৮ এপ্রিল ২০২৬, সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত।

৩. ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (১৯১), সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং (৪৯৯), কৃষি ব্যবসা প্রশাসন/কৃষি ব্যবসা ব্যবস্থাপনা (৮০৪), পশুচিকিৎসাবিজ্ঞান (৮৪১) ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রনিকস (৮৯২)

তারিখ ও সময়: ২৯ এপ্রিল ২০২৬, সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত।

৪. তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (২৮১), রাষ্ট্রবিজ্ঞান (৩৪১), সমাজবিজ্ঞান (৩৫১), ব্যবস্থাপনা (৭৩১) ও কম্পিউটার সায়েন্স (৯৭১)

তারিখ ও সময়: ৩০ এপ্রিল ২০২৬, সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত।

৫. অর্থনীতি (৩৩১), ফিন্যান্স (৭১১), কৃষি (৮০১), কৃষি অর্থনীতি (৮১১) ও তড়িৎ কৌশল (৮৯১)

তারিখ ও সময়: ৪ মে ২০২৬, সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত।

৬. রসায়ন (৫৩১), গলিত (৫৫১), প্রাণ রসায়ন (৬০১), বনবিদ্যা (৮৭১) ও রসায়ন প্রকৌশল (১১১)

তারিখ ও সময়: ৫ মে ২০২৬, সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত।

৭. ফলিত রসায়ন (৫৪১), ফলিত গণিত (৫৬১), প্রাণিবিদ্যা (৫৯১), মেডিকেল সায়েন্স (৭৭১) ও পশুপালন বিদ্যা (৮৩১)

তারিখ ও সময়: ৬ মে ২০২৬, সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত।

৮. আরবি (১৩১), ইসলামী শিক্ষা (২০১), মার্কেটিং (৭২১), মৎস্যবিদ্যা (৬৫১) ও পুরকৌশল (৮৮১)

তারিখ ও সময়: ৭ মে ২০২৬, সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত।

পরীক্ষার হল, আসনব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাগুলো যথাসময়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের ওয়েবসাইটে এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

