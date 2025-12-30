পরিসংখ্যান ব্যুরোর ৩১ ডিসেম্বরের মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী পদের ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর ২০২৫) পরিসংখ্যান ব্যুরোর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অনিবার্য কারণে শুধু ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। মৌখিক পরীক্ষার প্রকাশিত সময়সূচি অনুযায়ী অন্যান্য তারিখের পরীক্ষা চলমান থাকবে। মৌখিক পরীক্ষার পরিবর্তিত তারিখ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।