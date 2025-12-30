খবর

সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ২ জানুয়ারি, জরুরি বৈঠকে অধিদপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে সরকার তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে ২ জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা হবে কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। পরীক্ষা অনুষ্ঠানের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে আজ জরুরি বৈঠকে বসছে ‘কেন্দ্রীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ কমিটি’। বৈঠক শেষে আজই এ বিষয়ে অধিদপ্তর থেকে চূড়ান্ত ঘোষণা আসতে পারে।

কেন অনিশ্চয়তা?

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ৩১ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে সরকার। এর মধ্যে আগামী ২ জানুয়ারি (শুক্রবার) সকাল ১০টায় তিন পার্বত্য জেলা ব্যতীত দেশের সব জেলায় একযোগে প্রাথমিকে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। রাষ্ট্রীয় শোকের তৃতীয় দিনে এই বিশাল জনবল নিয়োগের পরীক্ষা আয়োজন নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেওয়ায় জরুরি বৈঠকের ডাক দিয়েছে অধিদপ্তর।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে গঠিত এই উচ্চপর্যায়ের কমিটিতে রয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রতিনিধিরা।

প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের গবেষণা কর্মকর্তা এস এম মাহবুব আলম প্রথম আলোকে জানিয়েছেন, পরীক্ষা পেছানোর বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সব প্রস্তুতি প্রায় শেষ। এমনকি গতকাল সোমবার থেকে দেশের ৬১টি জেলায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তার মাধ্যমে প্রশ্নপত্র পাঠানো শুরু হয়েছে এবং আজকের মধ্যেই তা পৌঁছে যাওয়ার কথা।

প্রতি পদের বিপরীতে লড়বেন ৭৫ জন

এবারের নিয়োগে শূন্য পদের সংখ্যা ১৪ হাজার ৩৮৫টি। এর বিপরীতে মোট আবেদন জমা পড়েছে ১০ লাখ ৮০ হাজার ৮০টি। গড় প্রতিযোগিতার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতিটি পদের বিপরীতে লড়াই করবেন প্রায় ৭৫ জন প্রার্থী। প্রথম ধাপে ১০ হাজার ২১৯ পদের বিপরীতে আবেদন করেছেন ৭ লাখ ৪৫ হাজার ৯২৯ জন প্রার্থী। দ্বিতীয় ধাপে ৪ হাজার ১৬৬ পদের বিপরীতে ৩ লাখ ৩৪ হাজার ১৫১ জন প্রার্থী আবেদন করেছেন।

যদি পরীক্ষা পূর্বনির্ধারিত সময়েই অনুষ্ঠিত হয়, তবে পরীক্ষার্থীদের নিচের নির্দেশনাগুলো কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে:

  • প্রবেশপত্র ও এনআইডি: ২৭ ডিসেম্বর থেকে ডাউনলোড করা প্রবেশপত্রের রঙিন প্রিন্ট এবং মূল এনআইডি কার্ড সঙ্গে রাখতে হবে।

  • কেন্দ্রে প্রবেশের সময়: পরীক্ষার্থীদের অবশ্যই সকাল ৯টার মধ্যে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হবে। ৯টা ৩০ মিনিটে গেট বন্ধ করে দেওয়া হবে।

  • কান উন্মুক্ত রাখা: ব্লুটুথ ডিভাইস রোধে উভয় কান উন্মুক্ত রাখতে হবে। কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ঘড়ি বা ব্যাগ সঙ্গে রাখা যাবে না।

  • ওএমআর বিধি: উত্তরপত্র পূরণে কেবল কালো বলপয়েন্ট কলম ব্যবহার করা যাবে। পেনসিল ব্যবহার করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।

