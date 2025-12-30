প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ: বিষয়ভিত্তিক মডেল টেস্ট-সাধারণ জ্ঞান-১

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ: বিষয়ভিত্তিক মডেল টেস্ট-সাধারণ জ্ঞান-১
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য আগের মতো একযোগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করে এবার বিভাগভিত্তিক প্রকাশ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে দুই ধাপের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি পরীক্ষার তারিখও প্রকাশ করা হয়েছে। এখন সময় প্রস্তুতি নেওয়ার। পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতির জন্য প্রথম আলো বিষয়ভিত্তিক মডেল টেস্টের আয়োজন করেছে। নিয়মিত আয়োজনের চতুর্থ পর্বে সাধারণ জ্ঞানের ওপর মডেল টেস্ট তৈরি করেছেন গোয়ালনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কোতোয়ালি, ঢাকার সহকারী শিক্ষক বিশ্বজিত সুর।
১. পৃথিবীর ফুসফুসখ্যাত আমাজন বনের কত শতাংশ ব্রাজিলে?
ক) ৬০%
খ) ৪০%
গ) ১৩%
ঘ) ৫০%
২. অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৫ অনুযায়ী দেশের সাক্ষরতা হার কত?
ক) ৭৮.৯
খ) ৭৭.৯
গ) ৭৬.৫
ঘ) ৭৩.৪
৩. কততম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয়?
ক) ১২তম
খ) ১৩তম
গ) ১৪তম
ঘ) ১৫তম
৪. গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলায় অংশগ্রহণকারী প্রথম বাংলাদেশির নাম?
ক) শহিদুল আলম
খ) রাশেদ আলম
গ) তৌহিদ ইসলাম
ঘ) তৌকির ইসলাম
৫. মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ছিলেন?
ক) অর্থ মন্ত্রণালয়ের
খ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গ) ভূমি মন্ত্রণালয়
ঘ) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
৬. ২০২৫ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার অর্জনের মূল কারণ কী ছিল?
ক) পরিবেশ রক্ষা
খ) শিক্ষা বিস্তার
গ) পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ প্রচেষ্টা
ঘ) গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য
৭. শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান (মরণোত্তর) কত সালে স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন?
ক) ২০০২
খ) ২০০৩
গ) ২০০৪
ঘ) ২০০৫
৮. কত সালে সর্বপ্রথম ব্যালন ডি’অর চালু হয়?
ক) ১৯৫৪
খ) ১৯৫৫
গ) ১৯৫৬
ঘ) ১৯৫৭
৯. রেডক্রসের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
ক) ভিয়েনা
খ) জেনেভা
গ) প্যারিস
ঘ) লন্ডন
১০. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংবিধানের কততম অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে?
ক) ৩৭ অনুচ্ছেদে
খ) ৩৮(১) অনুচ্ছেদে
গ) ৩৯(২) অনুচ্ছেদে
ঘ) ৩৬ অনুচ্ছেদে
১১. ১৯৭১ সালে সর্বপ্রথম কোন পত্রিকা পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার ওপর ব্রিটিশ সাংবাদিক সাইমন ড্রিং এর প্রতিবেদন প্রকাশ করে?
ক) নিউইয়র্ক টাইমস
খ) ডেইলি মিরর
গ) ডেইলি টেলিগ্রাফ
ঘ) দ্য ইনডিপেনডেন্ট
১২. নিচের কোন দেশটি পঞ্চনেত্রভুক্ত নয়?
ক) অস্ট্রেলিয়া
খ) ফ্রান্স
গ) নিউজিল্যান্ড
ঘ) কানাডা
১৩. বিশ্বের প্রথম জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী কোনটি?
ক) UNOSOM
খ) UNMOGIP
গ) UNEF1
ঘ) UNTSO
১৪. বাংলাদেশ কখন নারীর বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য (CEDAW) দূরীকরণ সনদে সম্মতি জানায়?
ক) ৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৪
খ) ৫ আগস্ট, ১৯৮৫
গ) ৬ নভেম্বর, ১৯৮৪
ঘ) ১৫ আগস্ট, ১৯৮৫
১৫. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান কোন দুটি গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক করিডরের মাঝখানে?
ক) মালাক্কা ও হরমুজ প্রণালি
খ) হরমুজ ও পক প্রণালি
গ) সুয়েজ খাল ও জিব্রাল্টার প্রণালি
ঘ) জিব্রাল্টার ও বসফরাস প্রণালি
১৬. ‘পাটনি চর’ কোথায় অবস্থিত?
ক) চাঁদপুর
খ) সুন্দরবন
গ) ভোলা
ঘ) বরিশাল
১৭. বাংলাদেশের চতুর্দেশীয় স্থলবন্দরের নাম কী?
ক) তেঁতুলিয়া
খ) আখাউড়া
গ) বেনাপোল
ঘ) বাংলাবান্ধা
১৮. বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী দিবস কোনটি?
ক) ২৬ মার্চ
খ) ২১ নভেম্বর
গ) ১৬ ডিসেম্বর
ঘ) ৮ সেপ্টেম্বর
১৯. এয়ারফোর্স ওয়ান কী?
ক) ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর বিমান
খ) রাশিয়ার রাষ্ট্রপতির বিমান
গ) যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির বিমান
ঘ) স্পেনের প্রধানমন্ত্রীর বিমান
২০ ‘হুদায়বিয়ার সন্ধি’ কবে স্বাক্ষরিত হয়?
ক) ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ
খ) ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ
গ) ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ
ঘ) ৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দ
উত্তর:
১ (ক) ২ (খ) ৩ (খ) ৪ (ক) ৫ (খ) ৬ (ঘ) ৭ (খ) ৮ (গ)
৯ (খ) ১০ (গ) ১১ (গ) ১২ (খ)৷ ১৩ (ঘ) ১৪ (গ) ১৫ (ক)
১৬ (খ) ১৭ (ঘ) ১৮ (খ) ১৯ (গ) ২০ (ক)