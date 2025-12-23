সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য জাপানের স্কলারশিপ, আইইএলটিএসে ৬, কাদের সুযোগ দেখে নিন
জাপান হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট স্কলারশিপের (জেডিএস) আবেদন চলছে। মাস্টার্স প্রোগ্রামের ২৫তম ব্যাচের অনলাইন আবেদন শুরু হয়েছে ৬ ডিসেম্বর থেকে। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ক্যাডার, বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসের কর্মকর্তা, লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তারা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সময় সরকারি চাকরিজীবীদের কমপক্ষে দুই বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। নারী প্রার্থীদের আবেদন করতে উৎসাহিত করেছে জাপান।
২০০১ সালে জেডিএস বৃত্তির প্রকল্প চালু হয়। এখন পর্যন্ত মোট ৫৯০ জন ফেলো (৫৬৭ জন মাস্টার্স এবং ২৩ জন ডক্টরাল ফেলো) এ বৃত্তিতে জাপানে পড়তে গেছেন। জেডিএসের ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের এ বৃত্তিতে আগ্রহীদের জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দুই বছর মাস্টার্স ডিগ্রির সুযোগ পাবেন। পুরো প্রোগ্রাম পরিচালিত হবে ইংরেজিতে। প্রতি বছর ৩০ জন (মাস্টার্স কোর্স) বৃত্তি প্রদানকারী প্রার্থী জাপানে যাওয়ার সুযোগ পান।
আবেদনকারীর যোগ্যতা—
*বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে
*১ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে বয়স ৪০ বছরের কম হতে হবে। এ ক্ষেত্রে জন্ম ২ এপ্রিল ১৯৮৬–এর পরে হতে হবে।
*মানসিক এবং শারীরিকভাবে সুস্থ
শিক্ষাগত যোগ্যতা—
*কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রিসহ ১৬ বছরের একাডেমিক ক্যারিয়ার থাকতে হবে। এর মধ্যে কমপক্ষে দুটি প্রথম বিভাগ/শ্রেণি থাকতে হবে।
*ইংরেজি দক্ষতা: লিখিত এবং কথ্য উভয় ক্ষেত্রেই ইংরেজিতেই ভালো দক্ষতা থাকতে হবে। আইইএলটিএস স্কোর জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। আইইএলটিএস ৬ বা তার বেশি হলে ভালো হবে। ১ জুন ২০২৪–এর পরে নেওয়া আইইএলটিএস স্কোর বৈধ। যাঁদের বৈধ স্কোর নেই তাঁদের জন্য জিআইসিই আইএলটিএস পরীক্ষার ব্যবস্থা করবে। এই স্কোরের ফলাফল শুধু জেডিএস নির্বাচনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়।
অযোগ্যতা—
নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ব্যক্তি আবেদন করার যোগ্য নন। এগুলো হলো—
—যাঁরা বর্তমানে অন্য স্কলারশিপ (জাপানের অন্য স্কলারশিপসহ) পাচ্ছেন (অথবা পাওয়ার জন্য নির্ধারিত)
—যাঁরা বিদেশি স্কলারশিপের সহায়তায় বিদেশে স্নাতকোত্তর বা উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেছেন
—যাঁরা সিভিল সার্ভিস, জুডিশিয়াল সার্ভিস, লেজিসলেটিভ এবং সংসদীয় বিষয়ক বিভাগ বা বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদানের পর ডেপুটেশন বা অধ্যয়ন ছুটিতে স্নাতকোত্তর বা ডক্টরেট ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন
—ব্যতিক্রম: যাঁরা বেতনভুক্ত ছুটি না নিয়ে অনলাইন বা সন্ধ্যাকালীন কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁরা আবেদন করার যোগ্য
আবেদন শেষ কবে—
এ আবেদন চলবে ৬ জানুযারি ২০২৬ সাল পর্যন্ত। ওই দিন বিকেল ৫টা পর্যন্ত (বাংলাদেশ সময়) আবেদন করা যাবে।
এ প্রোগ্রামের আবেদন নির্দেশিকা, নির্ধারিত ফরম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য ওয়েবসাইট -এ পাওয়া যাবে।