আমেরিকার ফুলব্রাইট ভিজিটিং স্কলার প্রোগ্রাম, ইংরেজিতে দক্ষতায় করুন আবেদন

আমেরিকার ফুলব্রাইট ভিজিটিং স্কলার প্রোগ্রাম, ইংরেজিতে দক্ষতায় করুন আবেদন
বিশ্বের শিক্ষার্থীদের নানা ধরনের বৃত্তি দেয় যুক্তরাষ্ট্র। এসব বৃত্তিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পান। এবার সুযোগ এসেছে আমেরিকার ‘ফুলব্রাইট ভিজিটিং স্কলার প্রোগ্রামে’ আবেদনের। গত ৫০ বছরে প্রায় দুই শতাধিক বেশি বাংলাদেশি এ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। ফুলব্রাইট ভিজিটিং স্কলার সাবেক শিক্ষার্থীদের মধ্যে আছেন শিক্ষাবিদ, গবেষক, ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, উন্নয়ন পেশাজীবীরা। ২০২৬-২৭ সেশনের জন্য ফুলব্রাইট ভিজিটিং স্কলার প্রোগ্রামের আওতায় যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ণ অর্থায়নে অধ্যয়নের জন্য অনুদান প্রদানের আবেদন গ্রহণ চলছে।
ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের ফেসবুক পেজে এ সংক্রান্ত এক পোস্টে বলা হয়েছে, এক শিক্ষাবর্ষ মেয়াদে গবেষণা ও যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রতিষ্ঠানে এক শিক্ষাবর্ষে শিক্ষকতার জন্য এ অনুদান দেওয়া হবে। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বাংলাদেশি সরকারি-বেসরকারি পেশাজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত গবেষকদের (১০ বছর বা ততধিক সময়ের পেশাগত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন) গবেষণা বা শিক্ষকতার কাজ পরিচালনার জন্য এ অনুদান দেওয়া হবে। এ ফেলোশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন বাংলাদেশিরাও।
ফুলব্রাইট ভিজিটিং স্কলারের উদ্দেশ্য হলো উচ্চতর ডিগ্রি (পিএইচডি) বা সমমানের পেশাগত ডিগ্রিসম্পন্ন, গভীরভাবে অনুপ্রাণিত এবং নিজ নিজ বিশেষায়িত ক্ষেত্রে গবেষণা পরিচালনা ও শিক্ষকতার প্রস্তাবনা পেশকারী শিক্ষকদের অনুদান প্রদান করা। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশাগতভাবে কাজ করার জন্য প্রার্থীদের অবশ্যই ইংরেজি ভাষার দক্ষতা থাকতে হবে। আগামী বছরের সেপ্টেম্বরে শুরু হবে এ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, দূরশিক্ষণ, শিক্ষাপ্রযুক্তি, জনস্বাস্থ্য, জীববিজ্ঞান, ফার্মেসি, ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, আরবান প্ল্যানিং ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা–সম্পর্কিত সব শাখার বিস্তৃত বিষয়ে প্রস্তাবনা আহ্বান করা হচ্ছে। সব শাখায় প্রতিষ্ঠান বা কার্যক্রম উন্নয়ন–সম্পর্কিত চাহিদা নিরূপণ ও গবেষণা পরিচালনা, মাধ্যমিক–পরবর্তী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের উন্নয়ন বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রশাসক বা প্রশিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় এবং একাডেমিক পাঠ্যক্রম বা শিক্ষা উপকরণ প্রণয়ন ও মূল্যায়নে আগ্রহী শিক্ষকদের জন্য কিছু স্বল্পমেয়াদি অনুদানও প্রদান করা হবে। পেশাদারি দক্ষতার জন্য প্রার্থীদের ইংরেজি ভাষার দক্ষতা থাকতে হবে।
ফুলব্রাইটের সুবিধা—
*ফুলব্রাইটে সুবিধার মধ্যে রয়েছে ফিরতি বিমানসহ যাতায়াত ভাড়া
*শিক্ষাদান ও সংশ্লিষ্ট একাডেমিক ফি
*কক্ষ, আবাস ও আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহে মাসিক বৃত্তি,
*বইপত্র ক্রয়ের ভাতা
*স্বাস্থ্য ও দুর্ঘটনা বিমা
*ভ্রমণভাতা ও অতিরিক্ত মালপত্রের ভাতা।
আবেদনকারী প্রার্থীদের করণীয়—
অনলাইন আবেদন ফরম লিংকে পাওয়া যাবে। আবেদন করার জন্য আবেদনকারীকে একটি লগইন অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে। পূর্ণাঙ্গ নির্দেশাবলি পাওয়া যাবে লিংকে। আরও বিস্তারিত জানতে [email protected]–এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।
আবেদনের শেষ তারিখ—
আবেদনের শেষ তারিখ আগামী বছরের ২০ ডিসেম্বর, ২০২৬। ওই দিন বাংলাদেশ সময় সকাল ১১টা ৫৯ মিনিটের মধ্যে আবেদন করতে হবে আগ্রহীদের।
*অনলাইন আবেদন ও আবেদনের পদ্ধতিসহ বিস্তারিত দেখুন এখানে https://bd.usembassy.gov/call-for-applications-for-the-2026-27-fulbright-visiting-scholar-program/