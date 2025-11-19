পড়ালেখা শেষে অস্ট্রেলিয়ায় ওয়ার্ক ভিসা পেতে করণীয় কী

পড়ালেখা শেষে অস্ট্রেলিয়ায় ওয়ার্ক ভিসা পেতে করণীয় কী
অস্ট্রেলিয়ায় উচ্চশিক্ষাসম্পন্ন করা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হলো টেম্পোরারি গ্র্যাজুয়েট ভিসা। এই ভিসার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা শেষ করার পর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অস্ট্রেলিয়ায় থেকে কাজ, উচ্চতর পড়াশোনা বা ভ্রমণ করতে পারেন। এটি মূলত শিক্ষা ও পেশাগত জীবনের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। ভিসার মেয়াদ নির্ভর করে শিক্ষার্থীর অর্জিত ডিগ্রির ওপর।
বিশেষ করে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের জন্য অস্ট্রেলিয়া-ইন্ডিয়া ইকোনমিক কো–অপারেশন অ্যান্ড ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্টের (এআই-ইসিটিএ) আওতায় অতিরিক্ত সুবিধা রয়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদি ভিসা মেয়াদ প্রদান করে। এর ফলে তারা অস্ট্রেলিয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের পেশাগত অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পান।
এই ভিসার সুবিধা
এই ভিসাধারী প্রার্থীরা অস্ট্রেলিয়ায় দুই থেকে তিন বছর পর্যন্ত বসবাস ও কাজ করতে পারেন। এটি নির্ভর করে তাঁদের সম্পন্ন ডিগ্রির ওপর। তবে এই ভিসা চাকরির নিশ্চয়তা দেয় না, শিক্ষার্থীদের নিজ উদ্যোগে চাকরি খুঁজতে হয়।
ভিসার মেয়াদ
ব্যাচেলর ডিগ্রি (অনার্সসহ): দুই বছর
মাস্টার্স (কোর্সওয়ার্ক বা এক্সটেন্ডেড): দুই বছর
মাস্টার্স (রিসার্চ): তিন বছর
ডক্টরাল ডিগ্রি (PhD): তিন বছর
গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত প্রার্থীদের সাধারণত দুই বছরের মেয়াদ দেওয়া হয়, যদিও ব্যক্তিগত পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে।
যোগ্যতার শর্তাবলি
ভিসার জন্য আবেদন করতে হলে আবেদনকারীকে অবশ্যই:
বৈধ ছাত্র ভিসাধারী হতে হবে এবং অস্ট্রেলিয়ার কোনো অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি সম্পন্ন করতে হবে।
স্বাস্থ্য ও চরিত্রসংক্রান্ত শর্ত পূরণ করতে হবে।
যথাযথ স্বাস্থ্যবিমা রাখতে হবে।
অস্ট্রেলিয়ান সরকারের কাছে কোনো বকেয়া থাকলে, তা পরিশোধ করতে হবে।
আবেদনকারী প্রার্থীরা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের একই আবেদনে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন বা পরবর্তী সময় আলাদাভাবে আবেদন করতে পারেন।
খরচ ও সময়
এই ভিসার মূল আবেদন ফি ২ হাজার ৩০০ অস্ট্রেলীয় ডলার। এ ছাড়া স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পুলিশ সার্টিফিকেট ও বায়োমেট্রিকসের জন্য অতিরিক্ত খরচ হতে পারে। আবেদনের পূর্ণতা ও নথিপত্র যাচাইয়ের ওপর ভিত্তি করে প্রসেসিং সময় ভিন্ন হতে পারে।
শিক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ
বিশেষ করে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের জন্য এই ভিসা অস্ট্রেলিয়ায় পোস্ট-স্টাডি চাকরি ও স্কিলড মাইগ্রেশনের সুযোগ দেয়। এআই-ইসিটিএর আওতায় বর্ধিত মেয়াদ তাদেরকে আন্তর্জাতিক কর্মক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন, দক্ষতা বৃদ্ধি ও দীর্ঘমেয়াদি পেশাগত পরিকল্পনা গঠনের বাস্তব সুযোগ প্রদান করে।