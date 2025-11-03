বৃত্তি

গ্লোবাল চায়না ফেলোশিপ, গবেষণার সুযোগ যুক্তরাষ্ট্রে

প্রথম আলো ডেস্ক
অংশগ্রহণকারীরা প্রতি সপ্তাহে ২০ ঘণ্টা জিডিপি সেন্টারের চলমান গবেষণা প্রকল্পে কাজ করতে হবে।ছবি : সংগৃহীত

গ্লোবাল চায়না ইনিশিয়েটিভ ‘গ্লোবাল চায়না ফেলোশিপ প্রোগ্রাম ২০২৬’-এর আবেদন গ্রহণ শুরু করেছে। বোস্টন ইউনিভার্সিটির গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট পলিসি সেন্টারের অধীনে এটি পরিচালিত হয়। ২০১৭ সালে শুরু হওয়া এই ফেলোশিপ এখন পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৪০ জনেরও বেশি প্রি–ডক্টরাল ও পোস্টডক্টরাল গবেষককে সহায়তা করেছে।

ফেলোশিপের মেয়াদ ও সুবিধা

গ্লোবাল চায়না ফেলোশিপ প্রোগ্রাম ২০২৬–২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রদান করা হবে। নির্বাচিত ফেলোরা প্রতিযোগিতামূলক স্টাইপেন্ড (ভাতা) পাবেন, যা তাদের মাঠপর্যায়ের গবেষণা, কনফারেন্সে অংশগ্রহণ ও পেশাগত উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তা করবে।

অংশগ্রহণকারীরা প্রতি সপ্তাহে ২০ ঘণ্টা জিডিপি সেন্টারের চলমান গবেষণা প্রকল্পে কাজ করতে হবে। এ ছাড়া আরও ২০ ঘণ্টা স্বাধীনভাবে গবেষণায় করতে পারবেন। প্রত্যেক ফেলোকে একজন তত্ত্বাবধায়কের অধীনে কাজ করতে হবে এবং প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে অন্তত একটি ওয়ার্কিং পেপার প্রকাশ করতে হবে।

যোগ্যতা

  • প্রি-ডক্টরাল ও পোস্টডক্টরাল দুই ধরনের প্রার্থীর জন্য উন্মুক্ত।

  • প্রি-ডক্টরাল আবেদনকারীদের যোগ্যতা/সমন্বিত পরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে এবং গবেষণা প্রস্তাবনা অনুমোদিত হতে হবে।

  • পোস্টডক্টরাল আবেদনকারীদের ২০২৬ সালের আগস্টের মধ্যে তাদের থিসিস ডিফেন্ড করতে হবে।

  • প্রার্থীদের চীনের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়ে আগ্রহ ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

  • আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে অভিজ্ঞতা থাকা আবেদনকারীরা অগ্রাধিকার পাবেন।

  • চীনা বা উল্লেখিত অঞ্চলের ভাষার দক্ষতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

সুবিধাসমূহ

  • গবেষণা, কনফারেন্স ও প্রশিক্ষণের জন্য আর্থিক সহায়তা থাকবে।

  • বোস্টন ইউনিভার্সিটিতে আন্তর্জাতিক গবেষকদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ।

  • প্রতিটি ফেলো তত্ত্বাবধায়কের কাছ থেকে নিয়মিত পরামর্শ ও পেশাগত সহায়তা পাবেন।

আবেদনের প্রক্রিয়া

আগ্রহী আবেদনকারীদের নিচের নথিপত্র একত্রে একটি পিডিএফ ফাইলে পাঠাতে হবে—

  • হালনাগাদকৃত সিভি

  • ১–২ পৃষ্ঠার কভার লেটার

  • ১–২ পৃষ্ঠার ওয়ার্কিং পেপার প্রস্তাবনা

  • দুজন রেফারেন্সের যোগাযোগের তথ্য

সব নথি ই–মেইল করতে হবে [email protected] ঠিকানায়।

আবেদনের শেষ তারিখ

১৯ ডিসেম্বর ২০২৫

*বিস্তারিত তথ্য ও আবেদন করতে ভিজিট করুন বোস্টন ইউনিভার্সিটির গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট পলিসি সেন্টারের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে বা এখানে ক্লিক করুন

