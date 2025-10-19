জাপানে মেক্সট স্কলারশিপে উচ্চশিক্ষা, জিপিএ ২.৩০ হলে আবেদন
জাপানে বিনা মূল্যে উচ্চশিক্ষার জন্য সুযোগ নিয়ে এসেছে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের মেক্সট স্কলারশিপ। ২০২৬ সালের আবেদন প্রক্রিয়া ১৫ অক্টোবর শুরু হয়েছে। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য এই বৃত্তি প্রোগ্রামের মাধ্যমে মাস্টার্স ও পিএইচডি পর্যায়ে পড়াশোনার সুযোগ মিলবে।
‘মেক্সট’ আসলে কী
জাপানে পড়াশোনার জন্য অন্যতম একটি বৃত্তি হলো ‘মেক্সট’ (এমইএক্সটি)। শব্দটি প্রকৃতপক্ষে মিনিস্ট্রি অব এডুকেশন, কালচার, স্পোর্টস, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (এমইসিএসএসটি)। বড়সড় শব্দটির সংক্ষিপ্ত রূপ হলো মেক্সট।
১৯৫৪ সাল থেকে শুরু করে বিশ্বের ১৬০টির মতো দেশ থেকে আসা ছাত্রদের জন্য এ বৃত্তি দেয় জাপান সরকার। জাপান সরকার প্রদত্ত বৃত্তিগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে খ্যাতনামা আর সবচেয়ে সম্মানিত। এ বৃত্তির জন্য ভিসা পেলে ভিসায় লেখা থাকে ‘গভট. স্কলার’। জাপানের গবেষণার মাধ্যমে বৃত্তিপ্রাপ্তির দেশ এবং জাপানের মধ্যে বন্ধুত্বের সেতু হয়ে ওঠা মানবসম্পদকে উৎসাহিত করা এবং উভয় দেশ ও বৃহত্তর বিশ্বের উন্নয়নে অবদান রাখার লক্ষ্যেই দেওয়া হয় এ বৃত্তি।
টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে
টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় জাপানের একটি পাবলিক রিসার্চ বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে ১০টি ফ্যাকাল্টিতে প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করেন, যাঁর মধ্যে দুই হাজারের বেশি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী। কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনির্ভাসিটি র্যাঙ্কিং অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়টি বিশ্বের ২৪তম এবং টোকিওর শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে অবস্থান করছে।
আবেদনের যোগ্যতা—
জিপিএ কমপক্ষে ২.৩০ হতে হবে
২ এপ্রিল ১৯৯১ সালের পর জন্মগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন
আবেদনকারীর ইংরেজি বা জাপানি ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে
আবেদনকারীকে ‘Student’ ভিসা নিয়ে নির্ধারিত তারিখে জাপানে যেতে হবে
পূর্বে মেক্সট বৃত্তি পাওয়া থাকলে এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করা যাবে না
আবেদনকারী বর্তমানে জাপানে বসবাস বা অধ্যয়নরত হওয়া যাবে না।
বৃত্তির সুবিধা—
মাসিক ভাতা—
মাস্টার্স: ১৪৪,০০০ ইয়েন
পিএইচডি: ১৪৫,০০০ ইয়েন
অতিরিক্ত ভাতা: ২,০০০–৩,০০০ ইয়েন (গবেষণাভেদে)।
টিউশন ফি সম্পূর্ণ মওকুফ। নিজ দেশের নিকটবর্তী বিমানবন্দর থেকে জাপান পর্যন্ত ইকোনমি ক্লাসে যাতায়াত খরচ।
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
আবেদন ফরম (বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে)।
গবেষণা পরিকল্পনা ও স্টেটমেন্ট অব পারপাস।
ডিনের সুপারিশপত্র।
পাসপোর্ট সাইজের ছবি।
পূর্ববর্তী বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসিয়াল ট্রান্সক্রিপ্ট।
ভাষাগত দক্ষতার প্রমাণ।
থিসিসের সারসংক্ষেপ।
স্নাতক সম্পন্নের বা সম্ভাব্য সম্পন্নের প্রমাণপত্র।
পাসপোর্টের কপি।
আবেদন প্রক্রিয়া
১. প্রথমে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব সায়েন্সে মাস্টার্স বা পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি আবেদন করতে হবে।
২. এরপর MEXT বৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হবে।
৩. আবেদনপত্র ইংরেজি বা জাপানি ভাষায় জমা দিতে হবে।
৪. আবেদন জমা দেওয়ার পর ট্র্যাকিং রিসিপ্ট জমা দিতে হবে।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদন শুরু হয়েছে: ১৫ অক্টোবর ২০২৫ থেকে
আবেদনের শেষ তারিখ: ৩১ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত
*বিস্তারিত তথ্য জানতে ও আবেদন করতে ভিজিট করুন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট