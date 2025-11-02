বৃত্তি

ইপিএফএল সামার রিসার্চ প্রোগ্রাম: আইএলটিএস ছাড়াই আবেদন

প্রথম আলো ডেস্ক
সুইজারল্যান্ডে গ্রীষ্মকালীন গবেষণার সুযোগ দিচ্ছে ইকলো পলিটেকনিক ফেডারেল দি লুসানে (ইপিএফএল)। ২০২৬ সালে আয়োজিত ইপিএফএল সামার রিসার্চ প্রোগ্রামে অংশ নিয়ে শিক্ষার্থীরা বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে হাতে–কলমে গবেষণার সুযোগ পাবেন।

এই আট সপ্তাহব্যাপী গ্রীষ্মকালীন গবেষণা প্রোগ্রামটি মূলত লাইফ সায়েন্সেসের বিভিন্ন শাখার স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য। ২০২৬ সালের ৩ জুলাই থেকে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত চলবে এই কর্মসূচি। আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ ১৫ নভেম্বর ২০২৫।

আবেদনের যোগ্যতা

  • আন্তর্জাতিক যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক বা স্নাতকোত্তরের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী

  • বায়োলজি, বায়োফিজিকস, কেমিস্ট্রি, বায়োইঞ্জিনিয়ারিং, বায়োইনফরমেটিকস, কোয়ানটিটেটিভ বায়োলজি, জেনেটিকস বা অন্যান্য লাইফ সায়েন্স সংশ্লিষ্ট বিভাগে স্নাতক করতে হবে।

  • কমপক্ষে ৩.৭৫ (৪.০ স্কেলে) সিজিপিএ থাকতে হবে।

  • স্নাতকের অন্তত দুই বছর শেষ করে থাকতে হবে বা মাস্টার্সের প্রথম বর্ষে থাকতে হবে।

প্রোগ্রামের সুবিধাসমূহ

  • স্টাইপেন্ড: ৩,৬০০ সুইস ফ্রাঁ (আবাসন ও দৈনন্দিন খরচসহ)।

  • আবাসনের ব্যবস্থা: অংশগ্রহণকারীদের জন্য লসান বা জেনেভায় আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

  • ভ্রমণ খরচ: বিদেশ থেকে ফ্লাইটের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১,০০০ সুইস ফ্রাঁ পর্যন্ত ভ্রমণ ব্যয় ফেরত দেওয়া হবে। ইউরোপের ভেতরে ছোট দূরত্বে ৫০০ সুইস ফ্রাঁ পর্যন্ত ফেরত দেওয়া হবে।

  • অভিজ্ঞ অধ্যাপক ও গবেষকদের তত্ত্বাবধানে কাজ করার সুযোগ।

  • সাপ্তাহিক ওয়ার্কশপে বিজ্ঞান ও ব্যক্তিগত উন্নয়নমূলক সেশন।

  • প্রোগ্রামের শেষ দিনে পোস্টার সেশন বা প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে নিজের গবেষণা প্রদর্শনের সুযোগ।

  • সুইস আল্পস ভ্রমণ, বিবিকিউ পার্টি ও ঐচ্ছিক ভ্রমণের মতো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম।

  • ভাষা দক্ষতার জন্য আইইএলটিএস লাগবে না।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

  • একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট

  • সুপারিশপত্র

আবেদনের পদ্ধতি

  • সম্পূর্ণ আবেদনের প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পন্ন করতে হবে।

  • আবেদন শুরু করার আগে সব প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত রাখতে হবে।

  • আবেদন ফর্ম একবারে পূরণ করতে হবে।

  • আবেদনকারীদের ফল জানানো হবে ডেডলাইনের প্রায় ছয় সপ্তাহ পর।

আট সপ্তাহব্যাপী গ্রীষ্মকালীন গবেষণা প্রোগ্রামটি মূলত লাইফ সায়েন্সেসের বিভিন্ন শাখার স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য।
প্রোগ্রামের সময়

৩ জুলাই ২০২৬–২৭ আগস্ট ২০২৬

আবেদনের শেষ তারিখ

১৫ নভেম্বর ২০২৫

* বিস্তারিত জানতে ও আবেদন করতে ভিজিট করুন ইপিএফএলের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট

