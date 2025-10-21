ব্র্যাকে ইন্টার্নশিপ, স্নাতকে আবেদন—সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের অগ্রাধিকার
আন্তর্জাতিক মানের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ নিয়ে এসেছে বিশ্বের অন্যতম বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক। ‘ব্রিজ ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম’ এর মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে উন্নয়ন খাতে নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য ছয় মাস মেয়াদি ইন্টার্নশিপের সুযোগ দিচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। ব্রিজ ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামটি মূলত তরুণ প্রতিভাবানদের উন্নয়ন খাতে নিয়ে আসা এবং তাদের মাধ্যমে একটি উন্নত বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে।
ইন্টার্নশিপের মেয়াদ ও অভিজ্ঞতা
ছয় মাস মেয়াদি এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীরা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ব্র্যাকের বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ পাবেন। এতে বাস্তব কাজের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যার সমাধানে অংশ নেওয়ার ও অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ থাকবে।
আবেদনের যোগ্যতা
—স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
—স্নাতকের শেষ সেমিস্টারে অধ্যয়নরত বা কোর্স সম্পন্ন করে শুধু ইন্টার্নশিপ বাকি এমন শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
—সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
যেসব বিভাগে ইন্টার্নশিপের সুযোগ
অ্যাডভোকেসি ফর সোশ্যাল চেঞ্জ, ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রোগ্রাম, কমিউনিকেশনস ও হিউম্যান রিসোর্স ডিভিশনসহ মোট ১৮টি বিষয়ে ইন্টার্নশিপের সুযোগ রয়েছে।
ভবিষ্যৎ সুযোগ
ইন্টার্নশিপ শেষে যোগ্য প্রার্থীদের জন্য ব্র্যাকে চাকরির সম্ভাবনাও রয়েছে। এটি উন্নয়ন খাতে একটি ক্যারিয়ার গঠনের পথ খুলে দিতে পারে।
আবেদন শেষ কবে
আগামী ১ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ পাবেন আগ্রহীরা।
* বিস্তারিত জানতে এবং আবেদনের পদ্ধতি জানতে ভিজিট করুন