প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি, আবেদন শেষ ২৫ নভেম্বর
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করবে। এটি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের শিক্ষাবৃত্তি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা
১. এসএসসি ও সমমান–২০২৫
# প্রবাসে কর্মরত কর্মীর সন্তানের ক্ষেত্রে:
বিজ্ঞানে জিপিএ–৫.০০, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে জিপিএ–৪.৭৫।
# প্রবাসে মৃত প্রবাসী কর্মীর সন্তানের ক্ষেত্রে:
বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে জিপিএ–৪.০০।
২. এইচএসসি ও সমমান–২০২৪
# প্রবাসে কর্মরত কর্মীর সন্তানের ক্ষেত্রে:
বিজ্ঞানে জিপিএ–৪.৮০, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে জিপিএ–৪.৫০।
# প্রবাসে মৃত প্রবাসী কর্মীর সন্তানের ক্ষেত্রে:
বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে জিপিএ–৪.০০।
৩. ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং–২০২৪
# প্রবাসে কর্মরত কর্মীর সন্তানের ক্ষেত্রে:
জিপিএ–৩.৫০।
# প্রবাসে মৃত প্রবাসী কর্মীর সন্তানের ক্ষেত্রে:
জিপিএ–৩.০০।
শর্তাবলি
১. মা–বাবা প্রবাসী কর্মী হওয়ার সপক্ষে প্রমাণ।
২. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানের মুঠোফোন নম্বরসহ প্রত্যয়নপত্র।
৩. প্রবাসে মৃত কর্মীর সন্তানদের ক্ষেত্রে দূতাবাসের প্রত্যয়নপত্র।
৪. শিক্ষার্থীর যেকোনো ব্যাংকের হিসাব নম্বর ও রাউটিং নম্বরসহ স্টেটমেন্ট।
৫. শিক্ষার্থীর এক কপি ছবি ও স্বাক্ষর।
৬. শিক্ষার্থীর এনআইডি কার্ডের কপি।
শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের মেয়াদ
১. এসএসসি ও সমমান ক্যাটাগরিতে শিক্ষাবৃত্তির জন্য মনোনীত শিক্ষার্থীদের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত দুই বছর ও ডিপ্লোমা শ্রেণিতে অধ্যয়নরতদের জন্য চার বছর।
২. এইচএসসি ও সমমান ক্যাটাগরিতে শিক্ষাবৃত্তির জন্য মনোনীত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে স্নাতক পর্যায়ে তিন বছর বা স্নাতক সম্মান পর্যায়ে চার বছর ও মেডিকেলের জন্য পাঁচ বছরের বৃত্তি প্রদান করা হবে।
৩. ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাটাগরিতে বৃত্তির জন্য মনোনীত শিক্ষার্থীদের চার বছরের বৃত্তি প্রদান করা হবে।