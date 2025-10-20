ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটিতে চারটি সার্টিফিকেট কোর্স, যোগ্যতা এইচএসসি পাস

পড়াশোনা

প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে থাকে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটিতে চারটি সার্টিফিকেট কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এটি বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে থাকে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের স্বীকৃতি পাওয়া প্রতিষ্ঠান।

দরকারি তথ্য

১. কোর্স সময়: ৬ মাস, ৩৬০ ঘণ্টা

২. দুই মাস ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা আছে

৩. বয়স : সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।

চারটি কোর্স

১. কোর্সের নাম: ফুড অ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস

ভর্তির যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস

আসনসংখ্যা: ২৫

কোর্স ফি: ৩০ হাজার টাকা এককালীন।

২. কোর্সের নাম: ফ্রন্ট অফিস ম্যানেজমেন্ট

ভর্তির যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস

আসনসংখ্যা: ২৫

কোর্স ফি: ৩০ হাজার টাকা এককালীন।

৩. কোর্সের নাম: রিজারভেশন অ্যান্ড টিকিটিং

ভর্তির যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস

আসনসংখ্যা: ২৫

কোর্স ফি: ৩০ হাজার টাকা এককালীন।

ছবি: সংগৃহীত

৪. কোর্সের নাম: হাউস কিপিং

ভর্তির যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস

আসনসংখ্যা: ২৫

কোর্স ফি: ৩০ হাজার টাকা এককালীন।

ক্লাসের সময়

১. নিয়মিত ব্যাচ: রবি থেকে বুধবার, নিয়মিত ব্যাচ।

সময়: সকাল ৯.৩০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত।

২. ইভিনিং ব্যাচ: শুক্র ও শনিবার, ইভিনিং ব্যাচ।

সময়: বেলা ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।

প্রশিক্ষণার্থীদের সুযোগ

প্রশিক্ষণ কোর্স শেষে দেশি-বিদেশি পাঁচ তারকা হোটেল, বিমান সংস্থা, পর্যটন–সম্পর্কিত বিভিন্ন চাকরির সুযোগ রয়েছে।

# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট

