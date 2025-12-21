জাপানের কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টার্নশিপের সুযোগ

জাপানের কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টার্নশিপের সুযোগ
জাপানের কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয় ২০২৬ সালের অ্যামজেন স্কলার্স ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামের আবেদন গ্রহণ শুরু করেছে। অ্যামজেন ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় পরিচালিত এই আন্তর্জাতিক গবেষণা কর্মসূচিতে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের স্নাতক শিক্ষার্থীরা অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেন।
এশিয়ার শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণার সুযোগ
কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয় এশিয়ার পূর্ব, মধ্য, দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের দেশগুলোর স্নাতক শিক্ষার্থীদের এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের সুযোগ দিচ্ছে। আবেদনকারীদের অবশ্যই ডিগ্রির প্রথম বর্ষ সম্পন্ন করতে হবে এবং গ্রীষ্মকালীন ইন্টার্নশিপ শুরুর আগে স্নাতক শেষ করা যাবে না। পাশাপাশি ইংরেজি দক্ষতা প্রমাণের জন্য আইইএলটিএস/টোফেল বা সমমানের ফলাফল জমা দিতে হবে।
আট সপ্তাহের পূর্ণকালীন গবেষণা—
ইন্টার্নশিপটি হবে পূর্ণকালীন (প্রায় ৪০ ঘণ্টা/সপ্তাহ) এবং শিক্ষার্থীদের কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গবেষণা বিভাগে নিয়োগ দেওয়া হবে। অংশগ্রহণকারীরা বায়োকেমিস্ট্রি, বায়োইনফরমেটিকস, বায়োটেকনোলজি, ইমিউনোলজি, মলিকুলার জেনেটিকস, নিউরোসায়েন্স, টক্সিকোলজি, ফার্মাকোলজি, মাইক্রোবায়োলজিসহ বহু বিষয়ে কাজ করার সুযোগ পাবেন।
ইন্টার্নশিপের সুবিধা—
কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যামজেন স্কলার্স প্রোগ্রামটি সম্পূর্ণ ফান্ডেড। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা পাবেন—
—১৮০,০০০ ইয়েন স্টাইপেন্ড (পুরো প্রোগ্রামের জন্য)
—ইকোনমি ক্লাস রিটার্ন এয়ার টিকিট
—কিয়োটোতে আবাসনের ব্যবস্থা
—আন্তর্জাতিক গবেষকদের সঙ্গে নেটওয়ার্কিং সুযোগ
যেসব অনুষদ ও ইনস্টিটিউটে গবেষণার সুযোগ—
* চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুষদ
* ফার্মাসিউটিক্যালবিজ্ঞান অনুষদ
* প্রকৌশল অনুষদ
* কৃষিবিজ্ঞান অনুষদ
* জ্বালানিবিজ্ঞান অনুষদ
* জীববিজ্ঞান অধ্যয়ন অনুষদ
* মানব টিকে থাকার উন্নত সমন্বিত অধ্যয়ন অনুষদ
* রাসায়নিক গবেষণা ইনস্টিটিউট
* উন্নত গবেষণা ইনস্টিটিউট
আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র—
—অ্যাকাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট
—স্টেটমেন্ট অব পারপাস
—ইংরেজি দক্ষতার প্রমাণ
—দুটি সুপারিশপত্র
—অন্যান্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট
আবেদনপ্রক্রিয়া—
আবেদন সম্পূর্ণ অনলাইনে করতে হবে। আবেদনকারীরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করে অনলাইন ফর্ম পূরণ করবেন এবং পছন্দের ল্যাব ও বিষয় উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র আপলোড করবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রেফারেন্স জমা দিতে হবে।
আবেদনের গুরুত্বপূর্ণ তারিখ
—অনলাইনে আবেদন শুরু: ১ নভেম্বর ২০২৫
—অনলাইনে আবেদন শেষ: ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
—ফলাফলের নোটিশ প্রকাশ: মার্চের শেষের দিকে ২০২৬
—প্রোগ্রামের সময়: ৫ জুন ২০২৬ থেকে ৬ আগস্ট ২০২৬