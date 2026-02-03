খবর

২০২৬ সালে বেতন বৃদ্ধির দৌড়ে এগিয়ে থাকবে যে ১০ পেশা

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক
অফিসে কর্মী। ইংল্যান্ডছবি: রয়টার্স

বছরের শুরুতে চাকরিজীবীদের মনে একটিই প্রশ্ন ঘোরে, ‘এ বছর ইনক্রিমেন্ট কত হবে?’ আপনার পেশা যদি হয় প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা কিংবা বিশেষ কোনো কারিগরি দক্ষতার, তবে আপনার জন্য সুখবর আছে। ২০২৬ সালে বিশ্ববাজারে নির্দিষ্ট ১০টি পেশায় বেতন বাড়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। মার্কিন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ‘রিজিউমে জিনিয়াস’-এর এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে।

যদিও গবেষণাটি মার্কিন শ্রমবাজারের ওপর ভিত্তি করে, কিন্তু ফ্রিল্যান্সিং, আউটসোর্সিং এবং দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির এই যুগে বাংলাদেশের তরুণদের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং প্রযুক্তির প্রসারের কারণে এখন বিশেষ দক্ষতার দাম বেড়েছে। রিজিউমে জিনিয়াসের ক্যারিয়ার বিশেষজ্ঞ ইভা চ্যান বলেন, ‘বেতন হুটহাট বাড়ে না, যেখানে চাহিদা বেশি, সেখানেই বেতন বেশি। দ্রুত বর্ধনশীল শিল্পগুলোতে যাঁদের বিশেষ দক্ষতা রয়েছে, ২০২৬ সালে বেতন বৃদ্ধিতে তাঁরাই সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবেন।’

১. আর্থিক ব্যবস্থাপক

জটিল অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে কোম্পানিগুলো এখন হিসাব মেলাতে দক্ষ লোক খুঁজছে। বাংলাদেশেও ব্যাংক ও করপোরেট খাতে তাঁদের চাহিদা সব সময় তুঙ্গে। বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে এই পেশায় বার্ষিক গড় বেতন ১,৬১,৭০০ ডলার।

২. মার্কেটিং ম্যানেজার

এখন সব ব্যবসাই ডিজিটাল। পণ্য বিক্রির নতুন নতুন কৌশল ও ডেটা বুঝতে পারেন—এমন মানুষের কদর এখন সবচেয়ে বেশি। ফ্রিল্যান্সিংয়ের বাজারেও ডিজিটাল মার্কেটিং এখন সেরা আয়ের উৎস। বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে এই পেশায় বার্ষিক গড় বেতন ১,৬১,০৩০ ডলার।

৩. সাইবার নিরাপত্তা বিশ্লেষক

ইন্টারনেটে হ্যাকিংয়ের ভয় যত বাড়ছে, এই পেশার কদর ততটাই আকাশচুম্বী হচ্ছে। ২০৩৪ সাল নাগাদ এই খাতে কর্মসংস্থান প্রায় ২৯ শতাংশ বাড়বে। বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে এই পেশায় বার্ষিক গড় বেতন ১,২৪,৯১০ ডলার।

৪. ডেটা সায়েন্টিস্ট

তথ্য বা ডেটা হলো বর্তমান যুগে যেকোনো পেশার অন্যতম চালিকাশক্তি। যাঁরা এই তথ্য বিশ্লেষণ করে ব্যবসার ভবিষ্যৎ বলতে পারেন, তাঁদের বেতন ২০২৬ সালে উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে। বাংলাদেশের আইটি খাতের তরুণদের জন্য এটি বড় সুযোগ। বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে এই পেশায় বার্ষিক গড় বেতন ১,১২,৫৯০ ডলার।

ছবি: রয়টার্স
৫. নিবন্ধিত নার্স

উন্নত বিশ্বে নার্সের সংকট দীর্ঘদিনের। বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর অনেক নার্স ইউরোপ বা মধ্যপ্রাচ্যে যাচ্ছেন। নিবন্ধিত নার্সদের ক্ষেত্রে ২০২৬ সাল হচ্ছে নিশ্চিত সফলতার বছর। বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে এই পেশায় বার্ষিক গড় বেতন ৯৩,৬০০ ডলার।

৬. বিদ্যুৎ লাইন মেরামতকারী

এটি একটি কারিগরি কাজ। হাইস্কুল পাস করার পর হাতে-কলমে কাজ শিখেও যে বিশাল বেতন পাওয়া সম্ভব, এই পেশা তার বড় উদাহরণ। বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে এই পেশায় বার্ষিক গড় বেতন ৯২,৫৬০ ডলার।

৭. উড়োজাহাজ মেকানিক

আকাশপথে যোগাযোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষ মেকানিকদের চাহিদা বাড়ছে। এভিয়েশন সেক্টরে যাঁরা কাজ করতে চান, তাঁদের জন্য সময়টা দারুণ। বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে এই পেশায় বার্ষিক গড় বেতন ৭৮,৬৮০ ডলার।

৮. সহকারী নার্স

মূল নার্সদের পাশাপাশি যাঁরা অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করেন, তাঁদের বেতনের প্রবৃদ্ধি এখন সবচেয়ে বেশি (প্রায় ৭.৬%)। বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে এই পেশায় বার্ষিক গড় বেতন ৬২,৩৪০ ডলার।

নার্স
প্রতীকী ছবি
৯. ভারী যন্ত্রপাতির অপারেটর

রাস্তাঘাট বা বড় বড় অবকাঠামো নির্মাণে যাঁরা বড় ক্রেন বা যন্ত্র চালান, তাঁদের জন্য শ্রমবাজার এখন বেশ চড়া। কারিগরি শিক্ষা নিলে এই পেশায় ক্যারিয়ার গড়া সহজ। বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে এই পেশায় বার্ষিক গড় বেতন ৫৮,৩২০ ডলার।

১০. ট্রাকচালক

সরবরাহ ব্যবস্থা সচল রাখতে দক্ষ চালকের বিকল্প নেই। বিদেশে দক্ষ চালকদের জন্য এখন বিশাল বেতনের অফার দেওয়া হচ্ছে। বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে এই পেশায় বার্ষিক গড় বেতন৫৭,৪৪০ ডলার।

গবেষণাটি বলছে, স্বাস্থ্যসেবা, প্রযুক্তি এবং কারিগরি দক্ষতাভিত্তিক পেশাগুলোই আগামী বছরগুলোতে বাজারের নিয়ন্ত্রণ নেবে। যাঁদের এই বিশেষায়িত দক্ষতাগুলো রয়েছে, তাঁরা ২০২৬ সালজুড়ে বেতন বাড়ানোর আলোচনায় বেশ শক্ত অবস্থানে থাকবেন। ক্যারিয়ার বদলানোর কথা ভাবলে বা নতুন কিছু শিখতে চাইলে এই ১০টি পেশা হতে পারে আপনার জন্য সেরা গন্তব্য। ফোর্বস অবলম্বনে

