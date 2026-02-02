বৃত্তি

অস্ট্রেলিয়ার অ্যাওয়ার্ডস স্কলারশিপ, আইএলটিএসে ৬.৫ অথবা টোয়েফলে ৮৪ হলেই আবেদন

প্রথম আলো ডেস্ক
ছবি: অস্ট্রেলিয়া অ্যাওয়ার্ডস বাংলাদেশ ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া

অস্ট্রেলিয়ার অ্যাওয়ার্ডস স্কলারশিপে বিনা মূল্যে পড়াশোনার সুযোগ মেলে। অস্ট্রেলিয়ায় বিদেশি শিক্ষার্থীদের যে যে বৃত্তি দেয় সেগুলোর মধ্য অন্যতম একটি অ্যাওয়ার্ডস স্কলারশিপ। অস্ট্রেলিয়ার বৈদেশিক বিষয় ও বাণিজ্য বিভাগে এ বৃত্তি দেওয়া হয়। এ বৃত্তি পেলে স্বাস্থ্য, ডেভেলপমেন্ট, পরিবেশ, সাসটেইনেবিলিটি, ট্রেড, পাবলিক পলিসি, অর্থনীতি, গভর্ন্যান্স, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্লু ইকোনমিসহ বিভিন্ন বিষয়ে পড়া যাবে দেশটিতে।

১৮ বছরের ঊর্ধ্বে বাংলাদেশের নাগরিকেরা আবেদন করতে পারবেন অস্ট্রেলিয়া অ্যাওয়ার্ডস স্কলারশিপের জন্য
ছবি: ঢাকার অস্ট্রেলিয়া দূতাবাসের ফেসবুক পেজ থেকে নেওয়া

অস্ট্রেলিয়া অ্যাওয়ার্ডসে সুযোগ-সুবিধা—

*সম্পূর্ণ বিনা বেতনে পড়াশোনার সুযোগ

*বই ও পড়াশোনার আনুষঙ্গিক জিনিসের খরচ

*বিমানে ইকোনমি ক্লাসে যাতায়াতের টিকিট

*বসবাসের খরচ ও স্বাস্থ্য বিমার সুবিধা

*কোর্স ভেদে ফিল্ডওয়ার্কের সুযোগ-সুবিধাও আছে।

অস্ট্রেলিয়া অ্যাওয়ার্ডস স্কলারশিপ পাওয়া শিক্ষার্থীরা
ছবি: অস্ট্রেলিয়া অ্যাওয়ার্ডস ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া

আবেদনের যোগ্যতা—

*১৮ বছরের ঊর্ধ্বে বাংলাদেশের নাগরিকেরা আবেদন করতে পারেন

*অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকত্ব যাদের রয়েছে তাঁরা আবেদন করতে পারবেন না

*অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকের সঙ্গে বাগদান বা বিবাহিত হলে আবেদন করা যাবে না

*কোনো সামরিক সেবার সঙ্গে যুক্ত থাকা যাবে না

*আইএলটিএস স্কোর কমপক্ষে ৬ দশমিক ৫ হতে হবে এবং প্রতিটি ব্যান্ড স্কোর হতে হবে ৬ অথবা

*ইন্টারনেট টেস্টে টোয়েফলে স্কোর কমপক্ষে ৮৪ (আইবিটি) অথবা

*পিটিই অ্যাকাডেমিক স্কোর ৫৮।

আবেদনপদ্ধতি—

আবেদনের বিস্তারিত জানা যাবে ‌অস্ট্রেলিয়া অ্যাওয়ার্ডস স্কলারশিপের ওয়েবসাইটে। বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন

