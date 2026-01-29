ভর্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির বিষয় পছন্দক্রম ফরম পূরণ শুরু, মানতে হবে ৫ নির্দেশনা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ছবি: প্রথম আলো

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) ভর্তির বিষয় পছন্দক্রম ফরম পূরণ শুরু হয়েছে গত মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি)। ফরম পূরণ চলবে আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ফরম পূরণে পাঁচ দফা নির্দেশনা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এগুলো মেনে যথাযথভাবে বিষয় মনোনয়ন নিতে হবে শিক্ষার্থীদের।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ভর্তি কমিটি।

বিষয় পছন্দক্রম শুরুর তারিখ ও সময়: ২৭ জানুয়ারি ২০২৬, বিকেল ৩:৩০ মিনিট

শেষ তারিখ ও সময়: ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, রাত ১১টা ৫৯ মিনিট

পাঁচ দফা নির্দেশনা—

ক.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ইউনিটের জন্য একজন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে একটিমাত্র বিস্তারিত ফরম ও বিষয় পছন্দক্রম প্রযোজ্য হবে। ইউনিটভিত্তিক আলাদাভাবে ফরম পূরণের প্রয়োজন নেই।

খ.

শিক্ষার্থীদের অনলাইনে বিস্তারিত ফরম ও বিষয় পছন্দক্রম পূরণের পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট এ লগইন করে ভর্তিযোগ্য বিষয়গুলোর তালিকা অনুযায়ী বিষয় পছন্দক্রম প্রস্তুত (খসড়া) করে রাখার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলো।

গ.

বিস্তারিত ফরম ও বিষয় পছন্দক্রম পূরণের ক্ষেত্রে ল্যাপটপ/ডেস্কটপ কম্পিউটার ব্যবহার করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হলো।

ঘ.

নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে একজন শিক্ষার্থী একাধিকবার ফরম পূরণ করতে পারবেন, তবে এর মধ্যে শুধু একটি ফরম গ্রহণযোগ্য হবে। একাধিকবার ফরম পূরণ করা হলে শিক্ষার্থীর প্রথম পূরণকৃত ফরমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে গৃহীত বলে গণ্য হবে।

ঙ.

যদি কোনো শিক্ষার্থী প্রথম পূরণকৃত ফরমের পরিবর্তে পরবর্তী সময় পূরণ করা অন্য কোনো ফরম চূড়ান্তভাবে দাখিল করতে ইচ্ছুক হন, তবে সংশ্লিষ্ট ফরমটি ডাউনলোড করে স্বাক্ষরসহ, উচ্চমাধ্যমিকের রেজিস্ট্রেশন কার্ডের কপিসহ ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভর্তি অফিসে সশরীর উপস্থিত হয়ে (কক্ষ নং–২১৪, প্রশাসনিক ভবন) জমা দিতে হবে। অন্যথায়, প্রথম পূরণকৃত ফরমটিই চূড়ান্ত ও কার্যকর বলে গণ্য হবে।

