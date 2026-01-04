ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দুই পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ
ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দুটি পদের নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। ‘স্টেনোগ্রাফার ও মনোকাস্টার’ পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন আটজন। গতকাল (৩ জানুয়ারি ২০২৬) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশ করা হয়।
ফলাফল অনুযায়ী, স্টেনোগ্রাফার পদে ৬ জন ও মনোকাস্টার পদে ২ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। এ ছাড়া টেলিটকের মাধ্যমে প্রার্থীদের মুঠোফোনে এসএমএস প্রেরণ করেও সময়সূচি জানানো হবে।