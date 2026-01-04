আইইএলটিএস ছাড়াই পাওয়া যাবে যেসব স্কলারশিপ

আইইএলটিএস ছাড়াই পাওয়া যাবে যেসব স্কলারশিপ
আইইএলটিএস ইংরেজি ভাষা দক্ষতার জন্য প্রমিত নিরীক্ষণপদ্ধতি ইন্টারন্যাশনাল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টিং সিস্টেম। ইংরেজি ভাষার দক্ষতা যাচাইয়ে এই পরীক্ষা অনেক জনপ্রিয়। ভিনদেশে উচ্চশিক্ষা থেকে শুরু করে চাকরির আবেদনে পূর্বশর্ত হিসেবে আইইএলটিএস স্কোরের কথা উল্লেখ করা থাকে। স্পিকিং (বলা), লিসেনিং (শোনা), রাইটিং (লেখা) ও রিডিং (পড়া)—এ চার অংশ মিলিয়ে নেওয়া হয় আইইএলটিএস পরীক্ষা। বিদেশে উচ্চশিক্ষা, চাকরিসহ নানা কারণে অভিবাসনের পূর্বশর্ত হিসেবে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। ইংরেজিভাষী দেশগুলোর পাশাপাশি অন্য ভাষার দেশগুলোও আইইএলটিএস স্কোরকে গুরুত্ব দেয়।
আইইএলটিএসের মতো ইংরেজি ভাষা পরীক্ষার বাধা ও উচ্চ খরচ অনেক শিক্ষার্থীর জন্য চ্যালেঞ্জের। সেই বাধা দূর করতেই ২০২৬ সালের জন্য আইইএলটিএস ছাড়াই আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য কয়েকটি স্কলারশিপে আবেদনের সুযোগ আছে। এ তালিকায় রয়েছে ইউরোপ, এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সম্পূর্ণ ও আংশিক অর্থায়িত স্কলারশিপ। কানাডা, জার্মানি, সুইডেন, হাঙ্গেরি, কাতার, ফ্রান্সসহ একাধিক দেশ আইইএলটিএস ছাড়াই বিকল্প ইংরেজি দক্ষতার প্রমাণ গ্রহণ করছে, যেমন ইংরেজি মাধ্যমে আগের ডিগ্রির সনদ, টোয়েফল, ডুয়োলিঙ্গ বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ইংরেজি দক্ষতার সনদ।
উল্লেখযোগ্য কিছু স্কলারশিপ হলো—
১. সুইডিশ ইনস্টিটিউট স্কলারশিপস: সম্পূর্ণ টিউশন ফি, মাসিক ভাতা (১২ হাজার ক্রোনার), চিকিৎসাবিমা ও ভ্রমণ অনুদান।
২. এসবিডব্লিউ বার্লিন স্কলারশিপ (জার্মানি): টিউশন ফি, থাকা–খাওয়া ও মাসিক ভাতা।
৩. দোহা ইনস্টিটিউট স্কলারশিপ (কাতার): তামিম ও স্যানাড (Tamim ও SANAD)—দুই ধরনের স্কলারশিপেই টিউশন ফি, আবাসন, মাসিক ভাতা ও স্বাস্থ্যবিমা।
৪. ইউনিভার্সিটি অব ডেব্রেচেন স্টাইপেন্ডিয়াম হাঙ্গেরিকাম স্কলারশিপ (হাঙ্গেরি): ব্যাচেলর, মাস্টার্স ও পিএইচডি পর্যায়ে সম্পূর্ণ অর্থায়ন।
৫. ইরাসমাস মুন্ডাস স্কলারশিপ (ইউরোপ): একাধিক ইউরোপীয় দেশে পড়ার সুযোগ, টিউশন ফি মওকুফ, মাসিক ভাতা ও ভ্রমণ ব্যয়।
৬. ইএনএস ইন্টারন্যাশনাল সিলেকশন স্কলারশিপ (ফ্রান্স): তিন বছর ধরে মাসিক এক হাজার ইউরো ভাতা ও আবাসনের সুবিধা।
৭. হাঙ্গেরিতে ইউনিভার্সিটি অব পেকস স্কলারশিপ–২০২৬ (হাঙ্গেরি): এ বৃত্তিতে হাঙ্গেরিতে বিনা মূল্যে পড়াশোনার সুযোগ মেলে। সম্পূর্ণ অর্থায়িত এ প্রোগ্রামে পড়াশোনা–সম্পর্কিত সব ব্যয় কাভার করবে। ব্যাচেলর, মাস্টার্স ও পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য শতভাগ টিউশন ফি ছাড় পাবেন।
*বিস্তারিত দেখুন এখানে