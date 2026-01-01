উচ্চশিক্ষা

আরও একটি মেডিকেল কলেজ পেল অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
নতুন আরও একটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। মুন্সিগঞ্জ জেলায় এই মেডিকেল কলেজটি স্থাপন করা হবে। আজ বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি ২০২৬) স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন থেকে এ তথ্য জানা গেছে

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, মুন্সিগঞ্জ জেলায় একটি নতুন সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনের নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হলো। এই মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়া সাপেক্ষে পরবর্তী সময়ে একাডেমিক কার্যক্রম শুরুর অনুমোদন দেওয়া হবে।

এর আগে গত বছরের ১১ নভেম্বরও একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম চালুর অনুমোদন দেয় অন্তর্বর্তী সরকার। পাঠদানের অনুমোদন পাওয়া নতুন মেডিকেল কলেজ হলো ঢাকার জুরাইনের ব্যারিস্টার রফিকুল হক মেডিকেল কলেজ।

বাংলাদেশে বর্তমানে সরকারি মেডিকেল কলেজ রয়েছে ৩৭টি। এরই মধ্যে ‍নতুন আরেকটি মেডিকেল কলেজের অনুমোদন দিল সরকার।

