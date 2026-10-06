বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানির ২০০৯ সালের বিজ্ঞপ্তি, মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ
বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল) কর্তৃক ২০০৯ সালের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে হেলপার (কারিগরি) পদের জন্য লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে।
মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি
প্রথম ব্যাচ: ১০ অক্টোবর ২০২৬, সকাল ১০টা ৩০ মিনিট—রোল নম্বর ৫০০৬, ৫০০৯, ৫০১১, ৫০১২, ৫০১৩, ৫০১৬, ৫০১৮, ৫০২০, ৫০৩৬, ৫০৩৯, ৫০৪৫, ৫০৪৭ (মোট ১২ জন)।
দ্বিতীয় ব্যাচ: ১০ অক্টোবর ২০২৬, সকাল ১০টা ৩০ মিনিট—রোল নম্বর ৫০৬৬, ৫০৭২, ৫০৮৪, ৫০৯৬, ৫১১০, ৫১১১, ৫১২০, ৫১২৯, ৫১৩৪, ৫১৬০, ৫১৮২, ৫২০৭ (মোট ১২ জন)।
পরীক্ষাস্থল: কোম্পানির ঢাকাস্থ লিয়াজোঁ অফিস, পেট্রোসেন্টার (১৫ তলা), ৩ কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫।
গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা—
মৌখিক পরীক্ষার জন্য কোনো পৃথক ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করা হবে না। লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্রই মৌখিক পরীক্ষার প্রবেশপত্র হিসেবে গণ্য হবে।
প্রবেশপত্র অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে।
মৌখিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার কমপক্ষে ১ ঘণ্টা পূর্বে পরীক্ষাস্থলে রিপোর্ট করতে হবে।
নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলি ও আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাদির সমর্থনে প্রয়োজনীয় সব মূল সনদপত্র এবং এক সেট সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিতে হবে।
কোনো ধরনের ভ্রমণ ও দৈনিক ভাতা (TA/DA) প্রদান করা হবে না।
কর্তৃপক্ষ অনিবার্য কারণবশত পরীক্ষার তারিখ ও ভেন্যু পরিবর্তন/স্থগিত/বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
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