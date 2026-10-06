বিটিভিতে সংবাদ উপস্থাপক হিসেবে আবেদন, বাংলা ও ইংরেজি সংবাদ পাঠের সুযোগ
দেশের গণমাধ্যম জগতের অন্যতম প্রাচীন, প্রামাণ্য ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিটিভি) সংবাদ উপস্থাপনা করার এক দারুণ ও আকর্ষণীয় সুযোগ তৈরি হয়েছে। যাঁরা টেলিভিশনের পর্দায় সাবলীল বাচনভঙ্গি, স্পষ্ট উচ্চারণ এবং আত্মবিশ্বাসী উপস্থাপনার মাধ্যমে নিজেদের ক্যারিয়ার গড়তে দীর্ঘদিন ধরে স্বপ্ন দেখছেন, তাঁদের জন্য এটি একটি মোক্ষম সুযোগ। বাংলাদেশ টেলিভিশনের পক্ষ থেকে বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় সংবাদ উপস্থাপনার জন্য আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় এই মূল গণমাধ্যমে সংবাদ পাঠক হিসেবে যুক্ত হওয়া কেবল একটি পেশাগত অর্জনই নয়, দেশের কোটি মানুষের কাছে নির্ভরযোগ্য তথ্য পৌঁছে দেওয়ার এক বিশাল দায়িত্ব ও মর্যাদার বিষয়।
আবেদনের নিয়ম—
অডিশন বা বাছাইপ্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও নির্দেশিকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আবেদনকারী প্রার্থীদের অবশ্যই ছবিযুক্ত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত তৈরি করতে হবে, যার সঙ্গে সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজ বা প্রয়োজনীয় ছবি যুক্ত থাকতে হবে। জীবনবৃত্তান্তে প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, ভাষা ও উচ্চারণ দক্ষতার অভিজ্ঞতা এবং যোগাযোগের ঠিকানা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়। আবেদনপত্র পাঠানোর সময় ৭ অক্টোবর ২০২৬। এই তারিখের মধ্যে আগ্রহী প্রার্থীদের তাঁদের আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছাতে হবে। হাতে মাত্র কয়েকদিন সময় থাকায় ইচ্ছুক প্রার্থীদের দ্রুত আবেদনপত্র প্রস্তুত করে তা নির্ধারিত ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
আবেদনপত্র পাঠাবেন যেভাবে—
আবেদনপত্র পাঠানোর জন্য সুবিধাজনক একাধিক মাধ্যম উন্মুক্ত রাখা হয়েছে, যাতে দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে প্রার্থীরা সহজেই আবেদন করতে পারেন। যারা সরাসরি বা ডাকযোগে আবেদন পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা নির্দিষ্ট ঠিকানায় কুরিয়ার বা পোস্টের মাধ্যমে আবেদনপত্র প্রেরণ করতে পারবেন। আবেদনপত্র পাঠানোর সঠিক ঠিকানাটি হলো: উপমহাপরিচালক (বার্তা), বাংলাদেশ টেলিভিশন, সদর দপ্তর ভবন, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯। এ ছাড়া বর্তমান ডিজিটাল যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অনলাইন বা আধুনিক যোগাযোগমাধ্যমেও আবেদন পাঠানোর সুব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রার্থীরা চাইলে সরাসরি অফিসিয়াল ই–মেইল ঠিকানা ([email protected]) কিংবা জনপ্রিয় মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমেও (০১৩৩২১২৫১৩৮ নম্বরে) তাদের ছবিযুক্ত জীবনবৃত্তান্তসহ আবেদনপত্র ডিজিটাল ফরম্যাটে প্রেরণ করতে পারবেন।
বাংলাদেশ টেলিভিশনের এই সংবাদ উপস্থাপক বাছাইপ্রক্রিয়াটি অত্যন্ত প্রতিযোগিতাপূর্ণ ও স্বচ্ছ হয়ে থাকে। যাঁরা ভাষা ও উচ্চারণে পারদর্শী, খবর পড়ার নিজস্ব শৈলী আছে এবং যেকোনো সমসাময়িক বিষয় সাবলীলভাবে উপস্থাপনের ক্ষমতা রাখেন, তাঁদের জন্য এটি নিজেদের প্রতিভা প্রমাণ করার সেরা মঞ্চ। বিটিভির পর্দায় মুখ দেখাতে এবং সংবাদ উপস্থাপনার মাধ্যমে দেশের গণমাধ্যমে এক নতুন যাত্রা শুরু করতে আগ্রহী তরুণ ও অভিজ্ঞ সংবাদকর্মীদের জন্য এই সুযোগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্তসহ আবেদনপত্রটি নির্ধারিত ঠিকানায় বা ডিজিটাল মাধ্যমে পাঠিয়ে বিটিভিতে কাজের সুযোগ নিন।