আড়ংয়ে সেলস অ্যাসোসিয়েট পদে চাকরি, পদ ১০০

আড়ংয়ে সেলস অ্যাসোসিয়েট পদে চাকরি, পদ ১০০
বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান আড়ংয়ে ‘সেলস অ্যাসোসিয়েট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। মোট পদসংখ্যা ১০০।
নরসিংদীর আড়ং আউটলেটের জন্য এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৩১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।
চাকরির বিবরণ
পদের নাম: সেলস অ্যাসোসিয়েট
পদসংখ্যা: ১০০
যোগ্যতা ও দক্ষতা
স্নাতক অথবা ন্যূনতম এইচএসসি পাস। চমৎকার যোগাযোগ ও আন্তর্ব্যক্তিক দক্ষতা থাকতে হবে।
বেতন–ভাতা
১০,০০০–১২,০০০ টাকা।
কর্মস্থল
নরসিংদী।
আবেদনের নিয়ম
ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
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১৫ জেলায় ৫০০ পদে নিয়োগ
এর আগে আড়ংয়ে ‘সেলস অ্যাসোসিয়েট’ পদে ৫০০ জন নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এই নিয়োগে আবেদনের শেষ তারিখ ২০ অক্টোবর ২০২৬।
জেলাসমূহ: বরিশাল, বগুড়া, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কুমিল্লা, ঢাকা (সাভার), দিনাজপুর, ফরিদপুর, ফেনী, যশোর (যশোর সদর), খুলনা, কুষ্টিয়া, নোয়াখালী, রাজশাহী ও রংপুর।
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