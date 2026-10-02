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সপ্তাহের সেরা ১০ চাকরি: জেনে নিন ১২৭৩ পদের বিবরণ (২৫ সেপ্টেম্বর—১ অক্টোবর)

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ফাইল ছবি

গেল সপ্তাহে (২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর ২০২৬) বেশ কয়েকটি সরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। পেট্রোবাংলা, বিমান বাংলাদেশ, ৫১তম বিসিএস, ঢাকা কর অঞ্চল-১, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি সরকারি চাকরি আছে। প্রথম আলোর প্রাপ্ত এসব সরকারি চাকরির মধ্য নবম–দশমসহ বিভিন্ন গ্রেডের চাকরির সুযোগ আছে। এই সপ্তাহ, অর্থাৎ ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত যেসব সরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে সেরা ১০টি একনজরে দেখে নিন-

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