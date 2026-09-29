নিয়োগ

আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টে ৯ থেকে ২০ গ্রেডে চাকরি, পদ ২২

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
এআই/প্রথম আলো

আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট পিএলসিতে ৯ম থেকে ২০তম গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ২২। আবেদনের শেষ তারিখ ২৭ অক্টোবর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: সিনিয়র অফিসার
পদসংখ্যা: ৫
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
২. পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যানালিস্ট
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
৩. পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

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৪. পদের নাম: অফিসার
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১০) ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
৫. পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার (ডাটা এন্ট্রি অপারেটর)
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
৬. পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার (ক্যাশিয়ার)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
৭. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।


আবেদনের নিয়ম
 ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদন ফি
১ থেকে ৪ নম্বর পদ: ২০০ টাকা; ৫ ও ৬ নম্বর পদ: ১০০ টাকা এবং ৭ নম্বর পদ: ৫০ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা
আবেদন শুরু: ১ অক্টোবর ২০২৬
আবেদন শেষ: ২৭ অক্টোবর ২০২৬

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