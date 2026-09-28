চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নেবে ৩৭ সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক, নতুন বেতন স্কেলে চাকরি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নেবে ৩৭ সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক, নতুন বেতন স্কেলে চাকরি
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৬টি বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৩৭। জাতীয় বেতন স্কেল-২০২৬ অনুযায়ী বেতন নির্ধারিত হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ১ নভেম্বর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. বিভাগ/ইনস্টিটিউট: চারুকলা ইনস্টিটিউট
পদের নাম ও পদসংখ্যা: সহকারী অধ্যাপক (৫), প্রভাষক (ছাপচিত্র বিষয়) (১), প্রভাষক (শিল্পকলার ইতিহাস বিষয়) (১), প্রভাষক (ভাস্কর্য বিষয়) (১)।
২. বিভাগ/ইনস্টিটিউট: নাট্যকলা বিভাগ
পদের নাম ও পদসংখ্যা: প্রভাষক (২)।
৩. বিভাগ/ইনস্টিটিউট: আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট
পদের নাম ও পদসংখ্যা: প্রভাষক (২)।
৪. বিভাগ/ইনস্টিটিউট: ইতিহাস বিভাগ
পদের নাম ও পদসংখ্যা: প্রভাষক (১), প্রভাষক (সহকারী অধ্যাপক পদের বিপরীতে) (২)।
৫. বিভাগ/ইনস্টিটিউট: ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
পদের নাম ও পদসংখ্যা: প্রভাষক (২)।
৬. বিভাগ/ইনস্টিটিউট: অ্যাকাউন্টিং বিভাগ
পদের নাম ও পদসংখ্যা: প্রভাষক (২)।
৭. বিভাগ/ইনস্টিটিউট: ম্যানেজমেন্ট বিভাগ
পদের নাম ও পদসংখ্যা: প্রভাষক (১), প্রভাষক (সহকারী অধ্যাপক পদের বিপরীতে) (২)।
৮. বিভাগ/ইনস্টিটিউট: অর্থনীতি বিভাগ
পদের নাম ও পদসংখ্যা: প্রভাষক (২)।
৯. বিভাগ/ইনস্টিটিউট: সমাজতত্ত্ব বিভাগ
পদের নাম ও পদসংখ্যা: প্রভাষক (১)।
১০. বিভাগ/ইনস্টিটিউট: লোকপ্রশাসন বিভাগ
পদের নাম ও পদসংখ্যা: প্রভাষক (১)।
১১. বিভাগ/ইনস্টিটিউট: আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
পদের নাম ও পদসংখ্যা: প্রভাষক (সহকারী অধ্যাপক পদের বিপরীতে) (২)।
১২. বিভাগ/ইনস্টিটিউট: নৃবিজ্ঞান বিভাগ
পদের নাম ও পদসংখ্যা: প্রভাষক (১)।
১৩. বিভাগ/ইনস্টিটিউট: ক্রিমিনোলজি অ্যান্ড পুলিশ সায়েন্স বিভাগ
পদের নাম ও পদসংখ্যা: প্রভাষক (২)।
১৪. বিভাগ/ইনস্টিটিউট: ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ
পদের নাম ও পদসংখ্যা: প্রভাষক (২)।
১৫. বিভাগ/ইনস্টিটিউট: উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ
পদের নাম ও পদসংখ্যা: প্রভাষক (৪)।
১৬. বিভাগ/ইনস্টিটিউট: প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণবিজ্ঞান বিভাগ
পদের নাম ও পদসংখ্যা: প্রভাষক (১)।
বেতন গ্রেড
১. সহকারী অধ্যাপক: ষষ্ঠ
২. প্রভাষক: নবম
আবেদনের নিয়ম
নির্ধারিত ফরমে সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক পদের জন্য ছয় সেট আবেদনপত্র রেজিস্ট্রার অফিসে পৌঁছাতে হবে। নির্ধারিত ফরম https://cu.ac.bd./noticeboard ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
১ নভেম্বর ২০২৬।