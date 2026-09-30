নিয়োগ

বিমান বাংলাদেশে বড় নিয়োগ, পদ ২৩৪

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ছবি: বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসে ১৩ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ২৩৪। আবেদনের শেষ তারিখ ২০ অক্টোবর ২০২৬।

বিভিন্ন পদের নিয়োগ পরীক্ষা একই দিনে অনুষ্ঠিত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে প্রার্থীরা নিজ দায়িত্বে একাধিক পদে আবেদন করবেন না।

চাকরির বিবরণ—

১. পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক হ্যাঙ্গার (ইলেকট্রিক্যাল/মেকানিক্যাল)

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল

২৬,৫০০–৫৭,৯৫০ টাকা।

২. পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক প্রশিক্ষণ (অপারেশনস টেকনিক্যাল)

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল

২৬,৫০০–৫৭,৯৫০ টাকা।

৩. পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক প্রশিক্ষণ (প্যাসেঞ্জার সেলস/কার্গো সেলস/ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন)

পদসংখ্যা: ৪

বেতন স্কেল

২৬,৫০০–৫৭,৯৫০ টাকা।

৪. পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক প্রশিক্ষণ (অ্যারোস্পেস)

পদসংখ্যা: ৫

বেতন স্কেল

২৬,৫০০–৫৭,৯৫০ টাকা।

৫. পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক প্রশিক্ষণ (এভিওনিকস)

পদসংখ্যা: ৪

বেতন স্কেল

২৬,৫০০–৫৭,৯৫০ টাকা।

৬. পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক লাইব্রেরি

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল

২৬,৫০০–৫৭,৯৫০ টাকা।

৭. পদের নাম: সিনিয়র লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল

১৫,৯০০–৩৮,৪০০ টাকা।

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৮. পদের নাম: টেকনিক্যাল ওয়ার্কশপ অ্যাসিস্ট্যান্ট

পদসংখ্যা: ৫

বেতন স্কেল

১৫,৯০০–৩৮,৪০০ টাকা।

৯. পদের নাম: গ্রাউন্ড সার্ভিস অ্যাসিস্ট্যান্ট

পদসংখ্যা: ১৫৪

বেতন স্কেল

১২,৫০০–৩০,২৩০ টাকা।

১০. পদের নাম: প্রিন্টিং অ্যাসিস্ট্যান্ট

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল

১২,৫০০–৩০,২৩০ টাকা।

১১. পদের নাম: মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল

১২,৫০০–৩০,২৩০ টাকা।

১২. পদের নাম: এয়ারক্রাফট মেকানিক (লাইন অ্যান্ড বেজ মেইনটেন্যান্স)

পদসংখ্যা: ৫০

বেতন স্কেল

১২,৫০০–৩০,২৩০ টাকা।

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১৩. পদের নাম: জুনিয়র ফায়ার সেফটি অ্যাসিস্ট্যান্ট

পদসংখ্যা: ৩

বেতন স্কেল

১১,০০০–২৬,৫৯০ টাকা।

বয়সসীমা

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি http://bbal.teletalk.com.bd এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদন ফি

১ থেকে ৬ নম্বর পদ: ৬৬৯ টাকা;

৭ ও ৮ নম্বর পদ: ৫৫৮ টাকা;

৯ থেকে ১২ নম্বর পদ: ৩৩৫ টাকা;

১৩ নম্বর পদ: ২২৩ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শুরু: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা;

আবেদন শেষ: ২০ অক্টোবর ২০২৬, বিকেল ৫টা।

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়

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