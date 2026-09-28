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গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগ, ৪৪,০০০ বেতন স্কেলে নিয়োগ পাবেন ১৯ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (গোবিপ্রবি) নিয়োগে আবেদন শেষ ১৪ অক্টোবর ২০২৬ছবি: খালেদ সরকার

গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (গোবিপ্রবি) জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ৯ বিভাগে ১৯ জন প্রভাষক নিয়োগে প্রকাশ করা হয়েছে এ বিজ্ঞপ্তি। ৯ম গ্রেডে এসব পদে আবেদনের শেষ দিন ১৪ অক্টোবর ২০২৬। আগ্রহী প্রার্থীদের নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে।

চাকরির বিবরণ

প্রতিষ্ঠানের নাম: গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ

১. পদের নাম: প্রভাষক

বিভাগ: অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রি অ্যান্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং

পদসংখ্যা: ২টি

গ্রেড: ৯

বেতন স্কেল: ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা

২. পদের নাম: প্রভাষক

বিভাগ: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং

পদসংখ্যা: ২টি

গ্রেড: ৯

বেতন স্কেল: ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা

৩. পদের নাম: প্রভাষক

বিভাগ: ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং

পদসংখ্যা: ২টি

গ্রেড: ৯

বেতন স্কেল: ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা

৪. পদের নাম: প্রভাষক

বিভাগ: আর্কিটেকচার

পদসংখ্যা: ৩টি

গ্রেড: ৯

বেতন স্কেল: ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা

জীববিজ্ঞান অনুষদ

৫. পদের নাম: প্রভাষক

বিভাগ: বায়োমিস্ট্রি অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি

পদসংখ্যা: ২টি

গ্রেড: ৯

বেতন স্কেল: ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা

৬. পদের নাম: প্রভাষক

বিভাগ: উদ্ভিদবিজ্ঞান

পদসংখ্যা: ২টি

গ্রেড: ৯

বেতন স্কেল: ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা

৭. পদের নাম: প্রভাষক

বিভাগ: মনোবিজ্ঞান

পদসংখ্যা: ২টি

গ্রেড: ৯

বেতন স্কেল: ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ

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৮. পদের নাম: প্রভাষক

বিভাগ: আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

পদসংখ্যা: ২টি

গ্রেড: ৯

বেতন স্কেল: ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা

৯. পদের নাম: প্রভাষক

বিভাগ: রাষ্ট্রবিজ্ঞান

পদসংখ্যা: ২টি

গ্রেড: ৯

বেতন স্কেল: ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা

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আবেদন যেভাবে

আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে আবেদন ফরম সংগ্রহ করতে পারবেন। সংগৃহীত ফরম পূরণের পর সংশ্লিষ্ট ঠিকানায় সরাসরি/ডাকযোগে পাঠিয়ে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে

আবেদনপত্র পাঠাবেন যে ঠিকানায়

‘রেজিস্ট্রার, গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ’ বরাবর আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১৪ অক্টোবর ২০২৬, বিকেল ৪টা পর্যন্ত

*আবেদনপদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন

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