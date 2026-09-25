নিয়োগ

ঢাকা কর অঞ্চল-১ এ চাকরি, পদ ৩৪

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ছবি: এআই/প্রথম আলো

১৩ থেকে ২০ গ্রেডে শূন্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ঢাকা কর অঞ্চল-১। মোট পদসংখ্যা ৩৪। একজন প্রার্থী কর্তৃক একাধিক পদে আবেদন করতে পারবেন না। আবেদনের শেষ তারিখ ১৪ অক্টোবর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৩) ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।

২. পদের নাম: সাঁট লিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ৪

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৩) ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।

৩. পদের নাম: উচ্চমান সহকারী

পদসংখ্যা: ৮

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৪) ২৩,৫০০-৫৬,৮০০ টাকা।

৪. পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ১০

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৪) ২৩,৫০০-৫৬,৮০০ টাকা।

৫. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম অফিস কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ৬

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।

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৬. পদের নাম: গাড়িচালক

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।

৭. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ৪

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-২০) ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।

আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীকে https://tax1.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।

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আবেদন ফি

১ থেকে ৬ নম্বর পদ: ১১২ টাকা;

৭ নম্বর পদ: ৫৬ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা।

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ১৪ অক্টোবর ২০২৬, বিকেল ৫টা।

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়

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