শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে চাকরি, পদ ১৫

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে চাকরি, পদ ১৫
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ১২ থেকে ২০ গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১৫। আবেদনের শেষ তারিখ ১৪ অক্টোবর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: হিসাবরক্ষক
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল:
(গ্রেড-১২) ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।
২. পদের নাম: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৩
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৩) ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
৩. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ৩
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
৪. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৮
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
বয়সসীমা
১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছর হতে হবে।
আবেদনের নিয়ম
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীগণ ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করবেন।
আবেদন ফি
১ নম্বর পদ: ১৬৮ টাকা;
২ ও ৩ নম্বর পদ: ১১২ টাকা;
৪ নম্বর পদ: ৫৬ টাকা।
আবেদনের শেষ তারিখ
১৪ অক্টোবর ২০২৬