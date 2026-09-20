বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে বড় নিয়োগ, পদ ৩০১টি

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে বড় নিয়োগ, পদ ৩০১টি
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে স্থায়ী রাজস্বখাতভুক্ত এবং অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে ১০ থেকে ২০ গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৩০১। আবেদনের শেষ তারিখ ১১ অক্টোবর ২০২৬। চাকরির বিজ্ঞপ্তিটি নবম পে স্কেলের প্রজ্ঞাপন জারির আগেই প্রকাশ করা হয়েছে। বেতন স্কেল অষ্টম পে স্কেলের অধীনে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করেছে।
চাকরির বিবরণ—
১. পদের নাম: গ্রন্থাগারিক
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১০) ১৬,০০০–৩৮,৬৪০ টাকা।
২. পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১০) ১৬,০০০–৩৮,৬৪০ টাকা।
৩. পদের নাম: এস্টিমেটর
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১০) ১৬,০০০–৩৮,৬৪০ টাকা।
৪. পদের নাম: ফোরম্যান
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১০) ১৬,০০০–৩৮,৬৪০ টাকা।
৫. পদের নাম: বৈজ্ঞানিক সহকারী
পদসংখ্যা: ৭৮ (৭৫টি স্থায়ী ও ৩টি অস্থায়ী)
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১১) ১২,৫০০–৩০,২৩০ টাকা।
৬. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৪
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৩) ১১,০০০–২৬,৫৯০ টাকা
৭. পদের নাম: কম্পাউন্ডার (ফার্মাসিস্ট)
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৫) ৯,৭০০–২৩,৪৯০ টাকা।
৮. পদের নাম: টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট)
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৫) ৯,৭০০–২৩,৪৯০ টাকা।
৯. পদের নাম: অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ২২
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।
১০. পদের নাম: অফিস সহকারী-কাম-হিসাবরক্ষক
পদসংখ্যা: ৮
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।
১১. পদের নাম: অফিস সহকারী
পদসংখ্যা: ২
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।
১২. পদের নাম: স্টোরকিপার-কাম-অফিস সহকারী
পদসংখ্যা: ৪
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড–১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।
১৩. পদের নাম: ভান্ডার রক্ষক
পদসংখ্যা: ৬
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড–১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।
১৪. পদের নাম: পরিসংখ্যান সহকারী
পদসংখ্যা: ২
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড–১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।
১৫. পদের নাম: ইলেকট্রিশিয়ান
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড–১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।
১৬. পদের নাম: মেকানিক
পদসংখ্যা: ৩
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড–১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।
১৭. পদের নাম: বুলডোজার ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড–১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।
১৮. পদের নাম: গাড়িচালক
পদসংখ্যা: ২৫
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড–১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।
১৯. পদের নাম: ট্রাক্টর ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ৫
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড–১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।
২০. পদের নাম: টিলার ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ৭
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড–১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।
২১. পদের নাম: পাওয়ার টিলার ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ২
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড–১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।
২২. পদের নাম: উ: পাম্প অপারেটর
পদসংখ্যা: ২
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড–১৭) ৯,০০০–২১,৮০০ টাকা।
২৩. পদের নাম: পেইন্টার
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড–১৮) ৮,৮০০–২১,৩১০ টাকা।
২৪. পদের নাম: ম্যাশন
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড–১৮) ৮,৮০০–২১,৩১০ টাকা।
২৫. পদের নাম: প্লাম্বার
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড–১৮) ৮,৮০০–২১,৩১০ টাকা।
২৬. পদের নাম: ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ২৬
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড–১৮) ৮,৮০০–২১,৩১০ টাকা।
২৭. পদের নাম: প্রিপেয়ারার
পদসংখ্যা: ১১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড–১৯) ৮,৫০০–২০,৫৭০ টাকা।
২৮. পদের নাম: লাইব্রেরি অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড–১৯) ৮,৫০০–২০,৫৭০ টাকা।
২৯. পদের নাম: সহকারী বাবুর্চি
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড–১৯) ৮,৫০০–২০,৫৭০ টাকা।
৩০. পদের নাম: রুম অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ২
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড–২০) ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা।
৩১. পদের নাম: হ্যামারম্যান
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড–২০) ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা।
৩২. পদের নাম: ট্রাক্টর মেট
পদসংখ্যা: ৪
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড–২০) ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা।
৩৩. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৪৬ (৪৫টি স্থায়ী ও ১টি অস্থায়ী)
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড–২০) ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা।
৩৪. পদের নাম: নিরাপত্তা প্রহরী
পদসংখ্যা: ২৮
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড–২০) ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা।
বয়সসীমা
১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে ১৮–৩২ বছর।
আবেদনের নিয়ম
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক https://bari.teletalk.com.bd এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদন ফি
১ থেকে ৪ নম্বর পদ: ২২৩ টাকা;
৫ নম্বর পদ: ১৬৮ টাকা;
৬ থেকে ২১ নম্বর পদ: ১১২ টাকা;
২২ থেকে ৩৪ নম্বর পদ: ৫৬ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
এ আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা।
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ১১ অক্টোবর ২০২৬, বিকেল ৫টা।
নির্দেশনা
১. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ১১ মার্চ ২০২৬ তারিখে প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে যাঁরা আগে আবেদন করেছেন, তাঁদের পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজন নেই।