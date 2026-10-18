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বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণকেন্দ্রে চাকরি, পদ ৩৯

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
প্রথম আলো ফাইল ছবি

বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণকেন্দ্রে ৯ থেকে ২০ গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৩৯। আবেদনের শেষ তারিখ ৭ নভেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)

পদসংখ্যা: ৩

বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-৯) ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা।

২. পদের নাম: সহকারী প্রোগ্রামার

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-৯) ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা।

৩. পদের নাম: পরিবহন তদারককারী

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১০) ৩২,০০০-৭৭,৩০০ টাকা।

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৪. পদের নাম: পরিসংখ্যান সহকারী

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১২) ২৪,৩০০-৫৮,৭০০ টাকা।

৫. পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ৫

বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১৪) ২৩,৫০০-৫৬,৮০০ টাকা।

৬. পদের নাম: কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ৫

বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।

৭. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ৬

বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।

৮. পদের নাম: গাড়িচালক

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।

৯. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ১৮

বেতন স্কেল ও গ্রেড: (গ্রেড-২০) ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।

বয়সসীমা

১৮-৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

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আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১৭ অক্টোবর ২০২৬, বিকেল ৪টা।

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ৭ নভেম্বর ২০২৬, বিকেল ৪টা।

বিস্তারিত দেখুন www.bpatc.gov.bd এবং https://bpatc.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে।

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