৮ম জ্বালানি নিরীক্ষক সনদ পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ
৮ম জ্বালানি নিরীক্ষক সনদ পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আগামী ৫ অক্টোবর পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করা যাবে।
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১. নিম্নবর্ণিত যেকোনো একটি যোগ্যতা থাকতে হবে
বিদ্যুৎ ও জ্বালানিসংক্রান্ত বিষয়ে অন্যূন ২ বছরের কর্ম–অভিজ্ঞতাসহ কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকৌশল বা স্থাপত্য বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি;
অথবা বিদ্যুৎ ও জ্বালানিসংক্রান্ত বিষয়ে অন্যূন ১ বছরের কর্ম–অভিজ্ঞতাসহ কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকৌশল বা স্থাপত্য বিষয়ে স্নাতকসহ প্রকৌশল অথবা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি;
অথবা বিদ্যুৎ ও জ্বালানিসংক্রান্ত বিষয়ে অন্যূন ৩ বছরের কর্ম–অভিজ্ঞতাসহ পদার্থবিদ্যা, গণিত, রসায়ন বা সংশ্লিষ্ট যেকোনো ফলিত বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকসহ নবায়নযোগ্য বা বিকল্প জ্বালানি বা টেকসই জ্বালানি বা জ্বালানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি;
অথবা বিদ্যুৎ ও জ্বালানিসংক্রান্ত বিষয়ে অন্যূন ৬ বছরের কর্ম–অভিজ্ঞতাসহ কোনো স্বীকৃত পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে প্রকৌশল বা স্থাপত্য বিষয়ে ডিপ্লোমা।
আবেদনের নিয়ম
ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারে ‘SREDA Fund, Sonali Bank PLC, Supreme Court Branch’ উল্লেখপূর্বক সোনালী ব্যাংকের যেকোনো শাখা ব্যাংক ড্রাফ্ট/পে-অর্ডারের (অফেরতযোগ্য) মূল কপি টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা), আইইবি ভবন (লেভেল ১০), রমনা, ঢাকা বরাবর পৌঁছাতে হবে। খামের ওপর অবশ্যই আবেদনকারীর নাম, পিতার নাম, জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর, মোবাইল নম্বর ও আবেদনকৃত পরীক্ষার নাম উল্লেখ করতে হবে।
আবেদন ফি
২০০০ টাকা
অনলাইন আবেদন ফরমের লিংক বিজ্ঞপ্তি ও অন্য শর্তাবলি জানতে ভিজিট করুন।