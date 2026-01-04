খবর

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৩ পদের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তিনটি পদের নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। ‘অপারেটর, কেয়ারটেকার ও প্রশিক্ষণ সহকারী’ পদে লিখিত পরীক্ষায় মোট উত্তীর্ণ হয়েছেন ৫০ জন। গতকাল (৩ জানুয়ারি ২০২৬) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশ করা হয়।

ফল অনুযায়ী, অপারেটর পদে ১০ জন, কেয়ারটেকার পদে ৩০ জন এবং প্রশিক্ষণ সহকারী পদে ১০ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। এ ছাড়া টেলিটকের মাধ্যমে প্রার্থীদের মুঠোফোনে এসএমএস প্রেরণ করেও সময়সূচি জানানো হবে।

