জনতা ও অগ্রণী ব্যাংক নেবে ২৩৩ অফিসার, প্রবেশপত্র ডাউনলোড শেষ ১৬ অক্টোবর
জনতা ও অগ্রণী ব্যাংকে দশম গ্রেডভুক্ত ‘অফিসার–রুরাল ক্রেডিট (ও–আরসি)’ পদের পরীক্ষার প্রবেশপত্র ১৬ অক্টোবরের মধ্যে ডাউনলোড করতে হবে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংক প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।
ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যভুক্ত জনতা ব্যাংক পিএলসি ও অগ্রণী ব্যাংক পিএলসির ২৩৩টি শূন্য পদে নিয়োগের লক্ষ্যে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। প্রাথমিকভাবে যোগ্য বিবেচিত প্রার্থীদের প্রবেশপত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগসংক্রান্ত ওয়েবসাইটে (https://erecruitment.bb.org.bd) আপলোড করা হয়েছে।
নির্দেশনা
১। নির্ধারিত তারিখের পরে প্রার্থীদের প্রবেশপত্র ডাউনলোড বা সংগ্রহের সুযোগ থাকবে না।
২। পরীক্ষার তারিখ, সময় ও পরীক্ষাকেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।