খবর

৪৯তম বিসিএস: তিন প্রার্থীর মনোনয়ন স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)ফাইল ছবি

৪৯তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষা-২০২৫-এর মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সাময়িকভাবে মনোনীত তিনজন প্রার্থীর মনোনয়ন আপাতত স্থগিত করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে বিষয়টি জানানো হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, রেজিস্ট্রেশন নম্বর ১২০২৭১৩০ (প্রভাষক, ইংরেজি), ১৫৬০৩৭০৫ (প্রভাষক, সমাজকল্যাণ) ও ১২০০৩৩১৪ (প্রভাষক, ইংরেজি)—এই তিন প্রার্থীর মনোনয়ন স্থগিত রাখা হয়েছে। তাঁদের ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে স্নাতক (সম্মান) পাসের মূল বা সাময়িক সনদ পিএসসিতে জমা দিতে অনুরোধ করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সনদ জমা না দিলে তাঁদের বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত কমিশন জানাবে বলেও প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ আছে।

আরও পড়ুন

সহকারী শিক্ষক নিয়োগে আবেদন সাড়ে ৭ লাখ, প্রতি পদে ৭৩ প্রার্থী, পরীক্ষা কবে

পিএসসির একটি সূত্র জানায়, বিসিএস পরীক্ষায় অ্যাপিয়ার্ড প্রার্থীদের অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। তবে চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রার্থীদের অবশ্যই স্নাতক (সম্মান) পাসের মূল বা সাময়িক সনদ জমা দিতে হয়। উল্লিখিত তিনজন প্রার্থী এখনো সনদ জমা না দেওয়ায় তাঁদের মনোনয়ন আপাতত স্থগিত করা হয়েছে।

আরও পড়ুন

কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইন কোর্স, জেনে নিন সব তথ্য

আরও পড়ুন

৪৭তম বিসিএস: লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে আবারও যমুনা অভিমুখে মিছিলের ঘোষণা

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খবর থেকে আরও পড়ুন