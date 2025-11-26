খবর

৪৭তম বিসিএস: লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে আবারও যমুনা অভিমুখে মিছিলের ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
৪৭তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার সময় নির্ধারণ নিয়ে পরীক্ষার্থীরা প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন। শাহবাগ এলাকা, ঢাকা, ২৫ নভেম্বর ২০২৫ছবি: সাজিদ হোসেন

এক দিন বাকি থাকলেও পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার প্রার্থীরা। আজ বুধবার দুপর ১২টার দিকে আবারও যমুনা অভিমুখে মিছিলের ডাক দিয়েছেন আন্দোলনে অংশ নেওয়া প্রার্থীরা। শহীদ মিনার এলাকা থেকে আন্দোলনকারীরা যমুনা অভিমুখে মিছিল নিয়ে যাবেন।

আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তাঁদের যৌক্তিক দাবি না মেনে নিয়ে বরং পুলিশ দিয়ে নিপীড়ন করা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

এদিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের নেতারা উপস্থিত হয়ে আন্দোলনে সংহতি জানাবেন বলে জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। তবে কোন কোন দলের নেতারা থাকবেন, তা নিশ্চিত করেননি।

লিখিত পরীক্ষার তারিখ পেছানোর দাবিতে এক মাসের বেশি সময় ধরে আন্দোলন চলছে। গতকাল মঙ্গলবার আন্দোলনকারীদের যমুনা অভিমুখী পদযাত্রা শাহবাগে আটকে দেয় পুলিশ। পুলিশের সঙ্গে দুই দফা সংঘর্ষ হয় আন্দোলনকারীদের। এতে আহত হন অন্তত ১৫ জন। শাহবাগ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন ৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি উত্তীর্ণ প্রার্থীদের একটি অংশ।

৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা ২৭ নভেম্বর শুরু হবে। ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ কেন্দ্রে একযোগে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। কারিগরি বা পেশাগত ক্যাডারের পদসংশ্লিষ্ট বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা চলবে আগামী ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

