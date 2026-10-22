ব্যাংক খাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব, ৫ হাজার কর্মী ছাঁটাই করছে বার্কলেস
ব্রিটিশ বহুজাতিক ব্যাংক বার্কলেস চলতি বছর প্রায় ৫ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা করেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও অন্যান্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে পরিচালন ব্যয় কমানোর অংশ হিসেবে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্যাংকটি। এই ছাঁটাইয়ে ব্যাংকটির মোট কর্মীর প্রায় ৫ শতাংশ চাকরি হারাবেন। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
ইতিমধ্যে প্রায় ১ হাজার কর্মী ছাঁটাই
বার্কলেসের তৃতীয় প্রান্তিকের আর্থিক ফলাফল প্রকাশের সময় কর্মী ছাঁটাইয়ের এ পরিকল্পনার কথা জানানো হয়। ব্যাংকটির প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা আনা ক্রস সাংবাদিকদের বলেন, ছাঁটাইয়ের প্রায় ৬০ শতাংশ হবে সহায়ক বিভাগগুলোতে। এসব বিভাগের মধ্যে সফটওয়্যার ডেভেলপারদের মতো প্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট কর্মীরাও রয়েছেন।
ইতিমধ্যে প্রায় ১ হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়েছে। বাকি কর্মীদের চলতি বছরের শেষ নাগাদ ছাঁটাই করা হবে।
ব্যাংক খাতে এআইয়ের প্রভাব
এআই ও স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে কর্মীর সংখ্যা কমানোর পথে হাঁটছে বিশ্বের বিভিন্ন ব্যাংক। বিশেষ করে প্রযুক্তি ও সহায়ক বিভাগগুলোতে নিয়মিত কাজের বড় অংশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করার সুযোগ তৈরি হওয়ায় এসব বিভাগের কর্মীরা ছাঁটাইয়ের ঝুঁকিতে পড়ছেন।
সফটওয়্যার লেখা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তথ্য প্রক্রিয়াকরণের মতো কিছু কাজ এআইয়ের মাধ্যমে করা সম্ভব হচ্ছে। আগে এসব কাজের জন্য তুলনামূলক বড় কর্মীদল প্রয়োজন হতো।
বার্কলেসের কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনাও প্রযুক্তিনির্ভর ব্যয় হ্রাসের এ প্রবণতার অংশ। তবে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যয় সাশ্রয় ব্যাংকটির মুনাফা বাড়াতে কতটা ভূমিকা রাখবে, তা শুধু কর্মী ছাঁটাইয়ের ওপর নির্ভর করবে না। বরং পরিচালন ব্যয় কমানোর পাশাপাশি অন্যান্য ব্যবসা থেকে আয় ধরে রাখার ওপর তা বেশি নির্ভরশীল।