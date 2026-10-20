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পিএসসির অধীনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়–অধিদপ্তরে চাকরি, ১৩৫ পদের মধ্যে সবচেয়ে সাব-রেজিস্ট্রারে

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
পিএসসি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের ৯ থেকে ১২ গ্রেডের ১৩৫টি পদে পুনর্নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেছবি: দীপু মালাকার

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরে ৯ থেকে ১২ গ্রেডে পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১৩৫। আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে ১ নভেম্বর ২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা থেকে।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: আইন কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ১

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অধীন ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ৪৪,০০০ ১,০৫,৯০০ টাকা।

২. পদের নাম: বয়লার পরিদর্শক

পদসংখ্যা: ২

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা।

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৩. পদের নাম: সহকারী শীতাতপ রক্ষণ প্রকৌশলী (গ্রেড-২)

পদসংখ্যা: ১

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ টেলিভিশন।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা।

৪. পদের নাম: গবেষণা কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ১

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা।

৫. পদের নাম: সাব-রেজিস্ট্রার

পদসংখ্যা: ৮৪

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা।

৬. পদের নাম: প্রটোকল অফিসার

পদসংখ্যা: ১

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১০) ৩২,০০০-৭৭,৩০০ টাকা।

ছবি: এআই/প্রথম আলো

৭. পদের নাম: সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার

পদসংখ্যা: ৭

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১০) ৩২,০০০-৭৭,৩০০ টাকা।

৮. পদের নাম: সহকারী প্রটোকল অফিসার

পদসংখ্যা: ১

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের জন বিভাগ।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১০) ৩২,০০০-৭৭,৩০০ টাকা।

৯. পদের নাম: ফটো টেকনিশিয়ান

পদসংখ্যা: ৩

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বস্ত্র অধিদপ্তর।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১০) ৩২,০০০-৭৭,৩০০ টাকা।

১০. পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনার

পদসংখ্যা: ৯

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্যশিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগের জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১১) ২৫,০০০-৬০,৫০০ টাকা।

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১১. পদের নাম: সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর (ট্রেড-বৃত্তিমূলক, বাণিজ্যিক, শিল্প ও নকশা শাখা)

পদসংখ্যা: ২

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১১) ২৫,০০০-৬০,৫০০ টাকা।

১২. পদের নাম: সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর (ট্রেড-হস্তশিল্প ও সমজাতীয় প্রশিক্ষণ শাখা)

পদসংখ্যা: ২

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১১) ২৫,০০০-৬০,৫০০ টাকা।

১৩. পদের নাম: সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর (ট্রেড-দপ্তর বিজ্ঞান শাখা)

পদসংখ্যা: ২

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১১) ২৫,০০০-৬০,৫০০ টাকা।

১৪. পদের নাম: নার্স মিডওয়াইফ

পদসংখ্যা: ১৯

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্যশিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগের জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১২) ২৪,৩০০-৫৮,৭০০ টাকা।

আবেদনের নিয়ম

ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

আবেদন ফি

১ থেকে ৯ নম্বর পদ: ২০০ টাকা।

১০ থেকে ১৪ নম্বর পদ: ১৫০ টাকা।

অনগ্রসর নাগরিকদের ক্ষেত্রে সব গ্রেডের আবেদন ফি ৫০ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শুরু: ১ নভেম্বর ২০২৬, দুপুর ১২টা।

আবেদন শেষ: ৩০ নভেম্বর ২০২৬, সন্ধ্যা ৬টা।

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়

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