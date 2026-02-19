পূবালী ব্যাংকে বড় নিয়োগ, চাকরির সুযোগ ১১৫ জনের

পূবালী ব্যাংকে বড় নিয়োগ, চাকরির সুযোগ ১১৫ জনের
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক পূবালী ব্যাংক সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ও আইসিটি অপারেশন ডিভিশনে জনবল নিয়োগ দিচ্ছে। মোট পদসংখ্যা ১১৫। আবেদনের শেষ তারিখ ১৬ মার্চ ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন
১. পদের নাম: সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার
পদসংখ্যা: ৫
২. পদের নাম: প্রিন্সিপাল অফিসার
পদসংখ্যা: ৫
৩. পদের নাম: সিনিয়র অফিসার
পদসংখ্যা: ৪০
৪. পদের নাম: অফিসার
পদসংখ্যা: ১৭
আইসিটি অপারেশন ডিভিশন
৫. পদের নাম: সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর)
পদসংখ্যা: ২
৬. পদের নাম: সিনিয়র অফিসার (সহকারী ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর)
পদসংখ্যা: ৩
৭. পদের নাম: সিনিয়র অফিসার (নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার)
পদসংখ্যা: ২
৮. পদের নাম: সিনিয়র অফিসার (সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার)
পদসংখ্যা: ৩
৯. পদের নাম: অফিসার (সহকারী আইসিটি সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার)
পদসংখ্যা: ৪
১০. পদের নাম: অফিসার (সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার)
পদসংখ্যা: ২
১১. পদের নাম: জুনিয়র অফিসার (সহকারী আইসিটি সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার)
পদসংখ্যা: ৪
১২. পদের নাম: জুনিয়র অফিসার (সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার)
পদসংখ্যা: ৫
১৩. পদের নাম: জুনিয়র অফিসার (BACH, BEFTN ও RTGS সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার)
পদসংখ্যা: ৩
১৪. পদের নাম: জুনিয়র অফিসার (সফটওয়্যার সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার)
পদসংখ্যা: ১২
১৫. পদের নাম: জুনিয়র অফিসার (নেটওয়ার্ক/আইপি টেলিফোন সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার)
পদসংখ্যা: ২
১৬. পদের নাম: জুনিয়র অফিসার (সিস্টেম সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার)
পদসংখ্যা: ৬
আবেদনের নিয়ম
https://www.pubalibangla.com/Career ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
১৬ মার্চ ২০২৬
বিস্তারিত তথ্য ও আবেদনপ্রক্রিয়া জানতে ভিজিট করুন পূবালী ব্যাংকের ক্যারিয়ার ওয়েবসাইটে।