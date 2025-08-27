এটিইও পদের পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে ১৫৯ জন সহকারী উপজেলা বা থানা শিক্ষা কর্মকর্তা (এটিইও) পদে (১০ম গ্রেড) নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন হয়েছে। সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) পূর্বঘোষিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫। কিন্তু ওই দিন ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদ্যাপনের কারণে সরকারি ছুটি থাকায় নতুন তারিখ ঠিক করা হয়েছে ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫। পরীক্ষার সময় হবে বেলা ৩:৩০ থেকে ৪:৩০ পর্যন্ত।
পিএসসি জানিয়েছে, পরীক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র অনলাইনে ডাউনলোড করে প্রিন্ট আউট সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। প্রবেশপত্র ছাড়া কারও পরীক্ষা হলে প্রবেশ অনুমোদিত হবে না। এতে থাকবে পরীক্ষার্থীর নাম, রোল নম্বর, পরীক্ষা কেন্দ্র এবং আসন নম্বর। পরীক্ষা কেন্দ্রভিত্তিক হবে। সবাইকে সামাজিক দূরত্ব মেনে বসতে হবে। মোবাইল ফোন, স্মার্টওয়াচ বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস সঙ্গে নেওয়া যাবে না। যা লাগবে তা হলো প্রবেশপত্র, কলম এবং প্রয়োজনীয় স্টেশনারি।
পিএসসি আরও জানিয়েছে, আসনবিন্যাস এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা পরবর্তী সময়ে ওয়েবসাইট এবং দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে।
সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার ২০২৩ সালের ২৬ জুন আবেদন শুরু হয়েছিল। আবেদনের শেষের আগের দিন ছিল ওই বছরের ৩১ জুলাই। আবেদনের শেষ তারিখের ঠিক এক দিন আগে, অর্থাৎ ৩০ জুলাই হঠাৎ আবেদন স্থগিত করা হয়। পরের বছর ২০২৪ সালে আবার সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। আবেদন শুরু হয় ১ জুলাই। আবেদনের শেষ সময় ছিল ওই বছরের ২৫ জুলাই। এরপর সেটি বাড়িয়ে ৮ আগস্ট পর্যন্ত করা হয়। পরবর্তীতে ফের তা ২২ আগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়। আবেদন ফি ছিল ৫০০ টাকা।