রেলওয়ের বিভিন্ন পদের পরীক্ষার সময়সূচি ও আসনবিন্যাস প্রকাশ

রেলওয়ের বিভিন্ন পদের পরীক্ষার সময়সূচি ও আসনবিন্যাস প্রকাশ
বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন ক্যাটাগরির পদের নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ, সময়সূচি এবং কেন্দ্রভিত্তিক আসনবিন্যাস–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। রেলওয়ের চারটি গুরুত্বপূর্ণ পদের বাছাই পরীক্ষা ২৩ ও ২৪ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।
পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি—
১. ট্রেন কন্ট্রোলার: ২৩ জানুয়ারি ২০২৬ (সকাল ১০টা থেকে ১১:৩০টা পর্যন্ত)
২. ট্রাফিক অ্যাপ্রেন্টিস: ২৩ জানুয়ারি ২০২৬ (বিকাল ৩টা থেকে ৪:৩০টা পর্যন্ত)
৩. ট্রেন এক্সামিনার: ২৪ জানুয়ারি ২০২৬ (সকাল ১০টা থেকে ১১:৩০টা পর্যন্ত)
৪. ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস: ২৪ জানুয়ারি ২০২৬ (বিকাল ৩টা থেকে ৪:০০টা পর্যন্ত)
পরীক্ষার স্থান ও কেন্দ্রসমূহ—
ঢাকার উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, খিলগাঁও মডেল কলেজ, মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, দনিয়া কলেজ, লালমাটিয়া সরকারি মহিলা কলেজসহ ২০টির বেশি কেন্দ্রে এই পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হবে।
পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা—
প্রার্থীদের নির্ধারিত সময়ের অন্তত ৩০ মিনিট আগে পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে। পরীক্ষার হলে প্রবেশপত্র ব্যতীত কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।