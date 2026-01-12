উচ্চশিক্ষা

সিঙ্গাপুরে আইইএলটিএস ছাড়াই উচ্চশিক্ষা, সম্পূর্ণ অর্থায়নের সুবিধা

বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের অনেকের জন্যই ভাষার দক্ষতা পরীক্ষা একটি বড় বাধা। তবে ২০২৬–২৭ শিক্ষাবর্ষে সেই বাধা অনেকটাই কমিয়েছে সিঙ্গাপুর। আইইএলটিএস ছাড়াই ও সম্পূর্ণ অর্থায়নে (ফুল ফান্ডিং) আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ দিচ্ছে দেশটি।

কেন উচ্চশিক্ষার জন্য সিঙ্গাপুর বেছে নেবেন

সিঙ্গাপুরে পড়াশোনার পেছনে রয়েছে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ—

–বিশ্বসেরা একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়।

–ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপ।

–শক্তিশালী চাকরির বাজার।

–ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা।

–নিরাপদ ও বহু সাংস্কৃতিক পরিবেশ।

আইইএলটিএসের প্রয়োজন নেই

২০২৬ সালে সিঙ্গাপুরের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় আইইএলটিএস ছাড়াই ভর্তি ও স্কলারশিপের সুযোগ দিচ্ছে। শিক্ষার্থীরা ইংরেজি মাধ্যমে স্নাতকের প্রমাণপত্র বা মিডিয়াম অব ইনস্ট্রাকশন (এমওআই) লেটার জমা দিতে পারবেন অথবা টোয়েফল, পিটিআই ও ডুয়োলিঙ্গো ভাষা পরীক্ষার মতো বিকল্প ভাষা পরীক্ষার ফলও দেখাতে পারবেন শিক্ষার্থীরা।

আইইএলটিএস ছাড়াই যেসব শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ রয়েছে—

১. ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুর (এনইউএস)

প্রোগ্রাম: আন্ডারগ্র্যাজুয়েট, মাস্টার্স ও পিএইচডি

বিকল্প: এমওআই লেটার বা ইন্টারভিউ

২. নানইয়াং টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি (এনটিইউ)

প্রোগ্রাম: ইঞ্জিনিয়ারিং, বিজনেস ও সায়েন্স

বিকল্প: টোয়েফল, পিটিই বা এমওআই

৩. সিঙ্গাপুর ম্যানেজমেন্ট ইউনিভার্সিটি (এসএমইউ)

প্রোগ্রাম: বিজনেস, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান

বিকল্প: ইন্টারভিউ বা ইংরেজি মাধ্যমে সম্পন্ন ডিগ্রি

৪. সিঙ্গাপুর ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি অ্যান্ড ডিজাইন (এসইউটিডি)

প্রোগ্রাম: ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্কিটেকচার ও ডিজাইন

বিকল্প: টোয়েফল বা এমওআই

৫. সিঙ্গাপুর ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এসআইটি)

প্রোগ্রাম: অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং ও হেলথ সায়েন্স

বিকল্প: ইংরেজি মাধ্যমে পূর্ববর্তী শিক্ষা

২০২৬ সালের ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপগুলো

সিংগা বৃত্তি (সিঙ্গাপুর সরকারি বৃত্তি), এনইউএস স্নাতক বৃত্তি (আসিয়ান), এনটিইউ গবেষণা বৃত্তি, এসএমইউ গ্লোবাল ইমপ্যাক্ট বৃত্তি, অ্যাস্টার বৃত্তি ইত্যাদি।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

স্কলারশিপ ও ভর্তি আবেদনের সময় সাধারণত যেসব ডকুমেন্ট লাগে—

–একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট।

–এমওআই লেটার।

–পাসপোর্ট কপি।

–সিভি বা রিজিউম।

–স্টেটমেন্ট অব পারপাস (এসওপি)।

–রেকমেন্ডেশন লেটার।

সব মিলিয়ে বিশ্বমানের শিক্ষাব্যবস্থা ও উদার স্কলারশিপের সুবিধার কারণে আইইএলটিএস ছাড়াই ফুল ফান্ডেড উচ্চশিক্ষার জন্য সিঙ্গাপুর এখন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের অন্যতম সেরা গন্তব্য।

