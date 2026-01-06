উচ্চশিক্ষা

যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে কম খরচে পড়াশোনার ১০ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম আলো ডেস্ক
যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করতে গিয়ে অনেকে আশঙ্কায় থাকেন খরচের কারণে। তবে নতুন জরিপ দেখাচ্ছে, কিছু বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, যেখানে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা বছরে মাত্র ২ হাজার ৯০০ থেকে ৮ হাজার ৬০০ ডলারে আবাসন ও খাবারের খরচ মেটাতে পারেন। ইউএস নিউজ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট–এর ২০২৫–২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জরিপে ১ হাজার ২৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য বিশ্লেষণ করে সবচেয়ে সাশ্রয়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

২০২৫–২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য করা এই জরিপে ১ হাজার ২৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই জরিপে ‘খাবার ও আবাসন’ বলতে বোঝানো হয়েছে শেয়ার করা রুম এবং প্রতি সপ্তাহে ১৯টি খাবার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ মিল প্ল্যান।

শীর্ষ ১০টি সাশ্রয়ী বিশ্ববিদ্যালয় হলো—

১. সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড এ অ্যান্ড এম কলেজ (এলএ)—২ হাজার ৯২৬ ডলার

২. ইউনিভার্সিদাদ ডেল সেগ্রাডো কোরাজন (পিআর)—৩ হাজার ৩০০ ডলার

৩. ক্যালোমেট কলেজ অব সেন্ট জোসেফ (আইএন)—৫ হাজার ডলার

৪. আলাবামা স্টেট ইউনিভার্সিটি—৬ হাজার ৫০ ডলার

৫. নর্থওয়েস্টার্ন ওকলাহামা স্টেট ইউনিভার্সিটি—৬ হাজার ১২০ ডলার

৬. ইউনিভার্সিটি অব গুয়াম—৬ হাজার ১২৮ ডলার

৭. ওকলাহামা প্যানহ্যান্ডাল স্টেট ইউনিভার্সিটি-৬ হাজার ৩৯৮ ডলার

৮. ব্যাপ্টিস্ট ইউনিভার্সিটি অব ফ্লোরিডা—৬ হাজার ৫৭০ ডলার

৯. লিবিংস্টোন কলেজ (এনসি)—৬ হাজার ৭৯৪ ডলার

১০. সাউদার্ন আরাকানসাস ইউনিভার্সিটি—৭ হাজার ৫৭৮ ডলার

এ তালিকার বেশির ভাগ উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থানীয় কলেজ বা স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত, যা মূলত স্নাতক প্রোগ্রামের শিক্ষা কার্যক্রমে বেশি মনোযোগ দেয় এবং সীমিতসংখ্যক স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান করে।

বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে খরচসাপেক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিউইয়র্ক সিটিতে অবস্থিত। নিউইয়র্ক ইনস্টিউট অব টেকনোলজি ২৮ হাজার ২০০ ডলারের খরচের কারণে শীর্ষে অবস্থান করছে।

উচ্চ খরচ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য বড় একটি উদ্বেগের কারণ। ইউএস নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন ফি, আবাসন, বিমা ও অন্যান্য মিলিয়ে প্রতিবছর খরচ হয় ১ লাখ ডলারের বেশি। গত ২০ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ প্রায় ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের জন্য উদ্বেগের একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

