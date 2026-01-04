পরীক্ষা

এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬—নির্বাচনী পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
২০২৬ সালের এইচএসসির টেস্ট পরীক্ষা (নির্বাচনী পরীক্ষা) ফেব্রুয়ারি মাসে আয়োজন করে ১০ মার্চের মধ্যে ফলাফল প্রকাশের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এ বছরের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার ফরম পূরণ শুরু হবে ১১ মার্চ।

আজ রোববার (৪ জানুয়ারি ২০২৬) ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বিজ্ঞপ্তিটি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের সব সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষকে পাঠানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২৬ সালের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের নির্বাচনী পরীক্ষা ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শুরু করে ফল আগামী ১০ মার্চের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে। উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার ফরম পূরণ আগামী ১১ মার্চ থেকে শুরু হবে। ফরম পূরণের সময়সূচিসহ পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞপ্তি যথাসময়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

