৫১তম বিসিএসে ৫ হাজার পদে আবেদন ছাড়াল ৪১ হাজার

৫১তম বিসিএসে ৫ হাজার পদে আবেদন ছাড়াল ৪১ হাজার
৫১তম বিসিএসে (বিশেষ) পাঁচ হাজার পদের বিপরীতে এখন পর্যন্ত ৪১ হাজারের বেশি প্রার্থী আবেদন করেছেন। আজ রোববার সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত এই বিসিএসে আবেদন করার সুযোগ রয়েছে। তবে মোট কত প্রার্থী চূড়ান্তভাবে আবেদন করেছেন, তা জানার জন্য ২৮ অক্টোবর সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) জনসংযোগ কর্মকর্তা এস এম মতিউর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পিএসসি সূত্রে জানা গেছে, আজ আবেদন করার সময় শেষ হলেও প্রার্থীদের ফি জমা দেওয়ার জন্য ২৮ অক্টোবর সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত সময় থাকছে। কারণ, নিয়ম অনুযায়ী ফি জমা না দিলে আবেদনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় না। শেষ পর্যন্ত যত প্রার্থী নির্ধারিত ফি জমা দেবেন, প্রয়োজনীয় যাচাই–বাছাই শেষে কেবল তাঁরাই প্রিলিমিনারি ও চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেন।
৫১তম বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে মোট পাঁচ হাজার চিকিৎসক ক্যাডার পদে নিয়োগ পাবেন। এর মধ্যে ৪ হাজার ৭০০ জনকে সহকারী সার্জন পদে পদায়ন করা হবে। বাকি ৩০০ জন ডেন্টাল সার্জন পদে নিয়োগ পাবেন।
এর আগে গত ২৪ সেপ্টেম্বর ৫১তম বিসিএসের আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। দেশে চিকিৎসকদের সুনির্দিষ্ট চাহিদার কথা বিবেচনা করে এটি বিশেষ বিসিএস হিসেবে আয়োজন করা হচ্ছে।
দেশের সরকারি হাসপাতালগুলোয় চলমান চিকিৎসক–সংকট কাটানোই এই নিয়োগের মূল লক্ষ্য। সম্প্রতি বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে পাঁচ হাজার চিকিৎসক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে চূড়ান্ত চাহিদাপত্র পাওয়ার পর পিএসসি দ্রুততম সময়ে এই বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে।
প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এই ৫১তম বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে মোট পাঁচ হাজার চিকিৎসক ক্যাডার পদে নিয়োগ পাবেন। এর মধ্যে ৪ হাজার ৭০০ জনকে সহকারী সার্জন পদে পদায়ন করা হবে। বাকি ৩০০ জন ডেন্টাল সার্জন পদে নিয়োগ পাবেন।
উল্লেখ্য, ২০২৬–২৭ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। সে লক্ষ্যে বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে ৬৯ হাজার ৪০৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। সেই নীতিগত সিদ্ধান্তের আলোকেই পিএসসি এই বিশেষ বিসিএসের উদ্যোগ গ্রহণ করে।
পিএসসি সূত্রে জানা গেছে, প্রার্থীদের দ্রুত নিয়োগ দিতে এই বিশেষ বিসিএসে লিখিত পরীক্ষার দীর্ঘ প্রক্রিয়া থাকছে না। সাধারণত ২০০ নম্বরের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা এবং ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার (ভাইভা) মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই শেষ করা হবে। এর মাধ্যমে দ্রুত ফল প্রকাশ করে নতুন চিকিৎসকদের উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালে পদায়ন করা সম্ভব হবে।