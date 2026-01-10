খবর

এনটিআরসিএর ৭ম বিজ্ঞপ্তি, ইনডেক্সধারী শিক্ষকদের আবেদনসংক্রান্ত যত নির্দেশনা

এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে সপ্তম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি (বিশেষ) প্রকাশ করেছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। বিজ্ঞপ্তিতে ইনডেক্সধারী (এমপিওভুক্ত কর্মরত) শিক্ষকদের আবেদনসংক্রান্ত নির্দেশনা প্রকাশ করা হয়েছে। এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে মোট ৬৭ হাজার ২০৮টি শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে

অনলাইন আবেদন শুরু হয়েছে আজ শনিবার (১০ জানুয়ারি ২০২৬) থেকে।

ইনডেক্সধারী শিক্ষকদের আবেদনবিষয়ক নির্দেশনা

১.

কর্মরত শিক্ষকগণের (ইনডেক্সধারী) ক্ষেত্রে সমপদে নিয়োগ সুপারিশের পুনঃআবেদন বিবেচনা করা হবে না। তবে কর্মরত পদ ব্যতীত অন্য কোনো উচ্চতর বা নিম্নতর পদের জন্য এনটিআরসিএর প্রত্যয়নপত্র থাকলে ইনডেক্সধারী শিক্ষকগণ উক্ত অন্য পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

২.

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা, ২০২১–এর পরিশিষ্ট ‘ঘ’–এর ২৪ নম্বর ক্রমিক অনুযায়ী ‘বালিকা বিদ্যালয় ও মহিলা কলেজে সহকারী শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা) পদে শুধু মহিলা প্রার্থীরাই আবেদনের যোগ্য হবেন’।

শিক্ষকতা
ফাইল ছবি প্রথম আলো

আবেদনের যোগ্যতা

১.

সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ অনুযায়ী নিবন্ধন সনদধারী হতে হবে।

২.

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জারিকৃত সর্বশেষ জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা অনুযায়ী কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে।

আবেদনকারীর বয়স: ৪ জুন ২০২৫ তারিখে সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।

শিক্ষক নিবন্ধন সনদের মেয়াদ: নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের তারিখ থেকে তিন বছর।

আবেদনের নিয়ম: ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি: ১০০০ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

অনলাইন আবেদন (e-Application) ফরম পূরণ শুরু: ১০ জানুয়ারি ২০২৬
অনলাইন আবেদন (e-Application) ফরম পূরণ শেষ: ১৭ জানুয়ারি ২০২৬, রাত ১২টা।

আবেদনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফি প্রদান করতে হবে।

  • যেসব প্রার্থী শেষ সময়ে আবেদন করার ফলে Application ID পাওয়া সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টাকা জমা দিতে পারবেন না। তাদেরকে ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ রাত ১২টা পর্যন্ত SMS–এর মাধ্যমে ফি জমা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে।

  • পদভিত্তিক শূন্য পদের তালিকা, আবেদন ফরম এবং নিয়োগের অন্যান্য শর্তাবলি এনটিআরসিএর ওয়েবসাইট এবং টেলিটকের ওয়েবসাইট এ পাওয়া যাবে।

