৬৭২০৮ জন শিক্ষক নিয়োগে ৭ম বিশেষ বিজ্ঞপ্তি এনটিআরসিএর, বেশি মাদ্রাসায়

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ছবি: প্রথম আলো

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এর কেতাবি নাম সপ্তম গণবিজ্ঞপ্তি। এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। এ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ৬৭ হাজারের বেশি শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে।

তিন ধরনের প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগসংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অনলাইনে আবেদন শুরু হবে ১০ জানুয়ারি। আবেদন গ্রহণ ও ফি জমা দেওয়া যাবে ১৭ জানুয়ারি দিবাগত রাত ১২টা পর্যন্ত।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সপ্তম গণবিজ্ঞপ্তিতে মোট পদসংখ্যা ৬৭ হাজার ২০৮। এর মধ্যে স্কুল ও কলেজে শূন্য পদের সংখ্যা ২৯ হাজার ৫৭১। মাদ্রাসায় ৩৬ হাজার ৮০৪ ও কারিগরিতে ৮৩৩টি পদ রয়েছে। এ সংখ্যা কম বা বেশি হতে পারে বলে জানানো হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।

আবেদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

১.

e-Application ফরম পূরণ ও ফি জমার তারিখ: ১০ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে
২.

ফরম পূরণ ও ফি জমার শেষ সময়: ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ দিবাগত রাত ১২টা পর্যন্ত।
৩.

আবেদনকারীর বয়স ও শিক্ষক নিবন্ধন সনদের মেয়াদ: ৪ জুন ২০২৫ তারিখে সর্বোচ্চ ৩৫ বছর এবং শিক্ষক নিবন্ধন সনদের মেয়াদ নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের তারিখ থেকে ৩ বছর (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের স্মারক)।

৪.

ইনডেক্সধারী কর্মরত শিক্ষকদের আবেদনসংক্রান্ত নির্দেশনা: কর্মরত ইনডেক্সধারী শিক্ষকেরা সমপদে আবেদনের যোগ্য হবেন না।
৫.

শূন্য পদ এবং নিয়োগের অন্যান্য শর্ত: পদভিত্তিক শূন্য পদের তালিকা, আবেদন ফরম এবং নিয়োগের অন্যান্য তথ্য ও শর্তাবলি এনটিআরসিএর ওয়েবসাইট এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

২০২৫ সালের ৪১ হাজার ৬২৭ জনকে ষষ্ঠ গণবিজ্ঞপ্তিতে শিক্ষক পদে সুপারিশ করে এনটিআরসিএ। প্রতিষ্ঠানটি এ পর্যন্ত ছয়টি গণবিজ্ঞপ্তি এবং ১৮টি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে।

