তোশাখানা জাদুঘরে নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ

তোশাখানা জাদুঘরে নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এর আওতাধীন তোশাখানা জাদুঘরের পাঁচ ক্যটাগরির পদের এমসিকিউ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এমসিকিউ পরীক্ষায় মোট উত্তীর্ণ হয়েছেন ১ হাজার ৯০৪ জন প্রার্থী।
৭৫টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে ২৮ আগস্ট ২০২৬ তারিখে এমিসিকিউ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
কোন পদে কতজন উত্তীর্ণ
১. সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর: ২০২
২. কম্পিউটার অপারেটর: ১৮২
৩. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক: ৭৪২
৪: অফিস সহায়ক: ৬০২
৫. গ্যালারি অ্যাটেনডেন্ট: ১৭৬
লিখিত পরীক্ষার স্থান, তারিখ, সময়সূচি ও পরীক্ষাসংক্রান্ত অন্যান্য বিস্তারিত তথ্যাবলি পরবর্তী সময়ে প্রকাশ করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
বিস্তারিত দেখুন ঠিকানায়।