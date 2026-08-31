খবর

তোশাখানা জাদুঘরে নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এর আওতাধীন তোশাখানা জাদুঘরের পাঁচ ক্যটাগরির পদের এমসিকিউ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এমসিকিউ পরীক্ষায় মোট উত্তীর্ণ হয়েছেন ১ হাজার ৯০৪ জন প্রার্থী।

৭৫টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে ২৮ আগস্ট ২০২৬ তারিখে এমিসিকিউ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

আরও পড়ুন

আগামী এক দশকে দ্রুত বাড়বে যে ১০ চাকরির চাহিদা

কোন পদে কতজন উত্তীর্ণ

১. সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর: ২০২

২. কম্পিউটার অপারেটর: ১৮২

৩. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক: ৭৪২

৪: অফিস সহায়ক: ৬০২

৫. গ্যালারি অ্যাটেনডেন্ট: ১৭৬

আরও পড়ুন

জার্মানি থেকে মালয়েশিয়া—কম খরচে পড়াশোনার ১০ দেশ

লিখিত পরীক্ষার স্থান, তারিখ, সময়সূচি ও পরীক্ষাসংক্রান্ত অন্যান্য বিস্তারিত তথ্যাবলি পরবর্তী সময়ে প্রকাশ করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিস্তারিত দেখুন ঠিকানায়।

আরও পড়ুন

সোনালী ব্যাংকে চুক্তিতে ২ বছর চাকরি, মাসে বেতন ২ লাখ ৫০ হাজার

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খবর থেকে আরও পড়ুন