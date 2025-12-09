খবর

সেনাবাহিনীতে সৈনিক পদে চাকরি, বয়সসীমা বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
সৈনিক পদে নিয়োগে আবেদনের ক্ষেত্রে বয়সসীমা বাড়ানোর কথা জানিয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীছবি: ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ২০২৬ সাল থেকে সৈনিক পদে নিয়োগে আবেদনের ক্ষেত্রে বয়সসীমা বাড়ানো হয়েছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, সাধারণ ট্রেডে (জেনারেল ট্রেড) আবেদনকারীদের বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৭ থেকে ২২ বছর, আর টেকনিক্যাল ট্রেডে (টিটি) ১৭ থেকে ২৩ বছর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে। গতকাল রোববার (৭ ডিসেম্বর ২০২৫) বাংলাদেশ আর্মির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ২০২৬ সাল হতে সৈনিক পদে যোগদানের বয়সসীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্ধিত বয়সসীমা—সাধারণ ট্রেড ১৭ হতে ২২ বছর এবং টেকনিক্যাল ট্রেড (টিটি) ১৭ হতে ২৩ বছর।’

আরও পড়ুন

সেনাবাহিনীতে সৈনিক পদে নিয়োগ, জিপিএ–৩ হলেই আবেদন

সম্প্রতি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ২০২৫-২৬ সালের জন্য সৈনিক পদে (পুরুষ ও নারী) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আবেদন শুরু হয়েছে ৪ ডিসেম্বর ২০২৫, যা চলবে আগামী ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত।

আরও পড়ুন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, পদ ১৮৮

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খবর থেকে আরও পড়ুন